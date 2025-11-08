MLB》痛批棒球很糟！NFL傳奇球星強調：只是對砸錢奪冠的道奇無感

道奇封王遊行。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇在世界大賽血戰7場擊敗多倫多藍鳥，達成21世紀首支二連霸。不過日前NFL費城老鷹傳奇中鋒J.凱爾西（Jason Kelce）直呼，道奇這座世界大賽冠軍是買來的，這也是為何棒球爛透了的原因，對此J.凱爾西今天再度針對此事回應。

J.凱爾西日前在與弟弟、堪薩斯酋長明星近端鋒T.凱爾西（Travis Kelce）共同主持的「New Heights podcast」節目中直言：「最花錢的球隊贏得世界大賽，大家早就知道他們會贏球，這有什麼好興奮的？」他還表示：「棒球別想獲得我的認可，這就是為何棒球爛透的原因。」

J.凱爾西的言論引發熱烈討論，今天他於X上發文回應：「各位，我超愛加拿大！我只是被我們的社群團隊『誤導（bamboozled）』了，他們沒把完整的故事剪出來，我怎麼可能不愛蓋澆薯條、楓糖漿還有河狸呢？」

J.凱爾西補充：「其實我在那場自己原本並不在意的世界大賽裡，是替藍鳥加油的。真的，加拿大最讚了，我只是在嘴砲說我對那支砸最多錢、組成『超級巨團』的球隊沒什麼感覺，僅此而已。我可是出了名的加拿大支持者兼冰球愛好者啊！」

