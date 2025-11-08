網球》跟辛納拚年終球王 艾卡拉茲輕鬆以對

艾卡拉茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕ATP年終總決賽將在週日開打，除了聚焦在義大利名將辛納（Jannik Sinner）能否完成衛冕，還有他與西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的年終第一之爭。

年終賽為全球前8名男單好手分成兩組，前2名可以晉級4強淘汰賽，艾卡拉茲與喬科維奇、美國佛里茲（Taylor Fritz）、澳洲德米納爾（Alex de Minaur）同組，至於辛納與德國茲維列夫（Alexander Zverev）、美國謝爾頓（Ben Shelton）、加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）位列同區。

目前艾卡拉茲的冠軍積分為1萬1050分，辛納以1萬分緊追其後，對於年終第一之爭，艾卡拉茲倒是一派輕鬆表示：「如果他拿到第一，那是他贏來的，他打出一個輝煌賽季，如果要拿年終第一還要在這裡奪冠，那他配得上這個頭銜，我當然會竭盡全力阻止這件事發生，但一旦發生，我也不會太失望。」

至於辛納則謙虛表示，「如果有人認為我已經是世界第一，那他就錯了，我始終把自己看作第二，因為總有進步空間，排名擺在那沒錯，但我始終用其他方式激勵自己。」

