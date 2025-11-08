自由電子報
NBA》在「大學長」魏少面前再現神舉！雷霆悍將肆虐禁區締超狂新猷

2025/11/08 14:53

哈爾特斯坦（右）。（美聯社）哈爾特斯坦（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天以132：101電爆國王，當家中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）今天無人可擋，瘋狂肆虐禁區，最終繳出33分19籃板的「恐怖雙十」成績單，還一舉締造雷霆隊史多項新紀錄。

本季殘破不堪的國王內線，今天在少了沙波尼斯（Domantas Sabonis）更顯得弱不禁風，無論是尤班克斯（Drew Eubanks）或新同學阿丘瓦（Precious Achiuwa）都完全擋不住哈爾特斯坦。此役哈爾特斯坦上陣31分鐘17投14中，攻下全場最高、也是生涯新高的33分，外加19籃板3火鍋3助攻1抄截的全能表現。

根據NBA官方指出，哈爾特斯坦成為雷霆隊史（遷至奧克拉荷馬市以來）首位單場拿下至少30分15籃板，且投籃命中率超過75%的球員；哈爾特斯坦更是隊史首為單場達成30分、15籃板與3火鍋的球員。

今天36歲前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook），對決老東家繳出17投9中、三分9投5中，攻下24分9助攻6籃板，底薪的他再度繳出球隊一哥的頂尖成績單，卻還是無法幫助國王；而哈爾特斯坦還寫下一項紀錄，他是雷霆自2019年2月以來首度上演單場30/15數據的球員，上一位達成的球員，正是魏斯布魯克。

