日職》「100多人搶9個位置」 陽柏翔揭露日本高校野球競爭激烈

〔記者羅志朋／桃園報導〕20歲的日職樂天金鷲台灣小將陽柏翔，昨天在亞洲職棒交流賽對韓職KT巫師跑出內野安打，今天賽前他說，很久沒在台灣比賽，昨天太想要表現，導致身體有點僵硬，沒辦法打出好球，希望今天可以擊出漂亮的安打。

陽柏翔是台東阿美族人，173公分的他是內野手，國中畢業赴日本茨城縣明秀學園日立高校讀書打球，他的目標很明確，「我很喜歡日本職棒，一定要打上日職。」

2022年甲子園地區選拔賽四強戰，陽柏翔替補上場守備發生失誤讓球隊輸球，他視為進步的動力，該年球隊打進甲子園，他解釋，甲子園每隊有18個選手名額，原本有在名單，最後被踢出去是因為隊內比賽太緊張一直出錯，最終沒進入名單，滿可惜的。

回顧高校3年野球時光，陽柏翔說，球隊有100多名選手，要搶9個位置，競爭非常激烈，所以平常練習和結束之後的自主訓練很重要，藉此提升自身實力，這樣才能比別人進步。

2023年日職選秀落榜陽柏翔不覺得可惜，他解釋，當時決定要去日本獨立聯盟磨練，但必須提交參加日職選秀的證明才能打，所以那一年落選，其實並沒有特別的感覺。

在日本獨盟茨城宇宙行星隊磨練一年，陽柏翔直言，日子真的過得非常辛苦，為了擠進日職窄門，只能努力拚下去，去年日職選秀獲樂天金鷲第6指名，當時他和全隊在體育館看選秀直播，能獲樂天金鷲指名真的很開心。

今年陽柏翔在日職二軍出賽87場，257打數敲出61支安打，全壘打未開張，打下24分打點，外帶13次盜壘成功，打擊率2成37，一軍2打數敲1安，10月3日他對西武獅上場代打，從與座海人手中敲出安打，日職一軍生涯首打席就敲安。

陽柏翔表示，剛進日職其實打擊能力不好，後來慢慢適應職棒節奏才打出成績，今年就希望可以上一軍並擊出安打，結果第一打席就不小心就敲安了，很興奮。

展望未來，陽柏翔說，「希望可以成為打、跑、守三拍子的選手，我的腳程不錯，但教練團說盜壘次數太少，只成功13次，關鍵在於抓投手節奏太慢，這是明年的課題。」陽柏翔即將投入台灣冬季聯盟賽事，他說，希望把這一年學到的東西在冬盟表現出來，然後帶到明年日本職棒賽事。

