自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》「100多人搶9個位置」 陽柏翔揭露日本高校野球競爭激烈

2025/11/08 15:28

樂天金鷲陽柏翔。（記者陳志曲攝）樂天金鷲陽柏翔。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕20歲的日職樂天金鷲台灣小將陽柏翔，昨天在亞洲職棒交流賽對韓職KT巫師跑出內野安打，今天賽前他說，很久沒在台灣比賽，昨天太想要表現，導致身體有點僵硬，沒辦法打出好球，希望今天可以擊出漂亮的安打。

陽柏翔是台東阿美族人，173公分的他是內野手，國中畢業赴日本茨城縣明秀學園日立高校讀書打球，他的目標很明確，「我很喜歡日本職棒，一定要打上日職。」

2022年甲子園地區選拔賽四強戰，陽柏翔替補上場守備發生失誤讓球隊輸球，他視為進步的動力，該年球隊打進甲子園，他解釋，甲子園每隊有18個選手名額，原本有在名單，最後被踢出去是因為隊內比賽太緊張一直出錯，最終沒進入名單，滿可惜的。

回顧高校3年野球時光，陽柏翔說，球隊有100多名選手，要搶9個位置，競爭非常激烈，所以平常練習和結束之後的自主訓練很重要，藉此提升自身實力，這樣才能比別人進步。

2023年日職選秀落榜陽柏翔不覺得可惜，他解釋，當時決定要去日本獨立聯盟磨練，但必須提交參加日職選秀的證明才能打，所以那一年落選，其實並沒有特別的感覺。

在日本獨盟茨城宇宙行星隊磨練一年，陽柏翔直言，日子真的過得非常辛苦，為了擠進日職窄門，只能努力拚下去，去年日職選秀獲樂天金鷲第6指名，當時他和全隊在體育館看選秀直播，能獲樂天金鷲指名真的很開心。

今年陽柏翔在日職二軍出賽87場，257打數敲出61支安打，全壘打未開張，打下24分打點，外帶13次盜壘成功，打擊率2成37，一軍2打數敲1安，10月3日他對西武獅上場代打，從與座海人手中敲出安打，日職一軍生涯首打席就敲安。

陽柏翔表示，剛進日職其實打擊能力不好，後來慢慢適應職棒節奏才打出成績，今年就希望可以上一軍並擊出安打，結果第一打席就不小心就敲安了，很興奮。

展望未來，陽柏翔說，「希望可以成為打、跑、守三拍子的選手，我的腳程不錯，但教練團說盜壘次數太少，只成功13次，關鍵在於抓投手節奏太慢，這是明年的課題。」陽柏翔即將投入台灣冬季聯盟賽事，他說，希望把這一年學到的東西在冬盟表現出來，然後帶到明年日本職棒賽事。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中