湖人拚6連勝、亞洲職棒交流賽桃猿對決KT巫師 今日賽事預告與轉播

NBA方面，近期5連勝的湖人今天客場碰上老鷹，東契奇（Luka Doncic）將率領紫金大軍挑戰6連勝；快艇在主場面對太陽，近期吞2連敗的快艇能否止敗。敬請鎖定轉播。

亞洲職棒交流賽今天進行最後1戰，樂天桃猿將碰上KT巫師。兩隊各派曾家輝、金蝀炫擔任先發投手。

超級300系列的南韓羽球大師賽，台灣女單一姊邱品蒨將在決賽碰上越南阮翠玲（ Thuy Linh Nguyen），邱品蒨要力拚冠軍。

TPBL方面，國王將碰上海神，雲豹面對特攻；PLG方面，富邦勇士將碰上新軍洋基工程。

TPVL賽事，桃園雲豹飛將碰上台中連莊，台北伊斯特面對台鋼天鷹。

另外還有F1巴西站正賽、ATP年終賽。敬請鎖定轉播。

NBA

09：00 湖人 VS 老鷹

11：30 太陽 VS 快艇

轉播：緯來體育

BWF南韓大師賽

10：00 決賽

轉播：愛爾達體育3台

ISU花式滑冰大獎賽 日本站

12：00 優勝者表演 愛爾達體育2台

亞洲職棒交流賽

14：00 KT巫師 VS 樂天桃猿 DAZN 2

TPVL

15：00 台中連莊 VS 桃園雲豹飛將

18：00 台鋼天鷹 VS 台北伊斯特

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

TPBL

14：30 海神 VS 國王 MOMO TV、YouTube

17：00 特攻 VS 雲豹 緯來體育、YouTube

PLG

17：00 洋基 VS 勇士 MOMO TV、YouTube

ATP年終賽

18：30 第一日賽事 博斯運動一台

英超

21：00 阿斯頓維拉 VS 伯恩茅斯 第11輪 愛爾達體育1台

21：50 諾丁漢森林 VS 里茲聯 第11輪 愛爾達體育2台

（台灣時間10日凌晨）00：20 英超 曼城 VS 利物浦 第11輪 愛爾達體育2台

F1巴西站

（台灣時間10日凌晨）00：30 正賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

