MLB》道奇拚三連霸不只要補強牛棚 官網作家點出最大問題

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇明年將力拚3連霸王朝偉業，休賽季勢必將會積極補強最弱的牛棚戰力，大聯盟官網專欄作家皮特耶羅（Mike Petriello）指出，道奇除了要增強牛棚戰力之外，另外還有3個課題要克服。

道奇休賽季有7位球員成為自由身，分別是道奇明星外野手康佛托（Michael Conforto）、工具人E.赫南德茲（Enrique Hernández）、老將羅哈斯（Miguel Rojas）、希尼（Andrew Heaney）、寇派克（Michael Kopech）與葉茲（Kirby Yates），以及正式引退的克蕭（Clayton Kershaw），皮特耶羅認為道奇休賽季最需要補強的地方有外野、牛棚、二壘，以及打線年輕化。

皮特耶羅指出，上個休賽季簽下康佛托的賭注失敗了，而整個外野組合在大聯盟的WAR（勝利貢獻值）僅排名第18名，到了10月更是整體崩盤。道奇可能會選擇等待潛力新秀賽霍普（Zyhir Hope）或德保拉（Josue De Paula）的成長，又或是積極追逐塔克（Kyle Tucker），也有可能是兩者並行。此外，道奇牛棚顯然也需要大幅度的調整，球隊去年冬天已在這部分投入了巨額資金，結果卻沒有太好的成效。

皮特耶羅坦言道奇最大的問題是，球隊該如何、以及何時開始為這支「有才華但逐漸老化」的核心打線注入新活力？目前核心佛里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）與馬恩西（Max Muncy），他們有人明年將滿33歲或更老，這幾位球員的老化跡象已經開始浮現，就連捕手史密斯（Will Smith）與大谷翔平下季都將年滿31、32歲，這支大聯盟最老的球隊急需注入一些年輕的野手戰力。

