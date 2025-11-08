自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇拚三連霸不只要補強牛棚 官網作家點出最大問題

2025/11/08 15:54

道奇今年達成隊史首見的二連霸壯舉。（資料照，法新社）道奇今年達成隊史首見的二連霸壯舉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇明年將力拚3連霸王朝偉業，休賽季勢必將會積極補強最弱的牛棚戰力，大聯盟官網專欄作家皮特耶羅（Mike Petriello）指出，道奇除了要增強牛棚戰力之外，另外還有3個課題要克服。

道奇休賽季有7位球員成為自由身，分別是道奇明星外野手康佛托（Michael Conforto）、工具人E.赫南德茲（Enrique Hernández）、老將羅哈斯（Miguel Rojas）、希尼（Andrew Heaney）、寇派克（Michael Kopech）與葉茲（Kirby Yates），以及正式引退的克蕭（Clayton Kershaw），皮特耶羅認為道奇休賽季最需要補強的地方有外野、牛棚、二壘，以及打線年輕化。

皮特耶羅指出，上個休賽季簽下康佛托的賭注失敗了，而整個外野組合在大聯盟的WAR（勝利貢獻值）僅排名第18名，到了10月更是整體崩盤。道奇可能會選擇等待潛力新秀賽霍普（Zyhir Hope）或德保拉（Josue De Paula）的成長，又或是積極追逐塔克（Kyle Tucker），也有可能是兩者並行。此外，道奇牛棚顯然也需要大幅度的調整，球隊去年冬天已在這部分投入了巨額資金，結果卻沒有太好的成效。

皮特耶羅坦言道奇最大的問題是，球隊該如何、以及何時開始為這支「有才華但逐漸老化」的核心打線注入新活力？目前核心佛里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）與馬恩西（Max Muncy），他們有人明年將滿33歲或更老，這幾位球員的老化跡象已經開始浮現，就連捕手史密斯（Will Smith）與大谷翔平下季都將年滿31、32歲，這支大聯盟最老的球隊急需注入一些年輕的野手戰力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中