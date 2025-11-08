世界大賽》G7敲追平轟的羅哈斯 道奇投手曝曾被藍鳥守護神噴垃圾話

羅哈斯（右）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在今年世界大賽7戰擊敗藍鳥，成為21世紀首支二連霸球隊。道奇投手克萊茵（Will Klein）近日在播客節目中透露，世界大賽G7雙方爆發衝突、雙方清空板凳時，藍鳥守護神霍夫曼（Jeff Hoffman）曾對道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）噴垃圾話。

世界大賽第7戰，道奇左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）對藍鳥吉梅涅茲（Andrés Giménez）丟觸身球，引發兩隊板凳清空，但沒有人被趕出場。道奇隊此戰一度陷入2比4落後，先靠馬恩西（Max Muncy）陽春砲追分，9局上羅哈斯的驚天陽春砲追平，以及史密斯（Will Smith）11局上的超前轟，讓道奇逆轉奪得世界大賽冠軍。

克萊茵近日接受「The Dodgers Bleed Los Podcast Network」訪問時談到，「當時就覺得有點預感，因為我們雙方清板凳時，霍夫曼對Miggy（指羅哈斯）和葉茲（Kirby Yates）大吼，然後他第一個轉身走人。」

克萊茵說，「如果你要嘴人，結果又自己先走，那Miggy會打爆他是必然的。這也證明，過去做過什麼不重要，重點是你現在能做什麼。」

Will Klein revealed Blue Jays pitcher Jeff Hoffman was chirping at Miguel Rojas and Kirby Yates before Miggy’s Game 7 homer

“I knew it was coming after that — it felt inevitable.” pic.twitter.com/oYiFw2DvSK — DodgersBeat （@DodgersBeat） November 7, 2025

