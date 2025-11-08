竹市棒球場重啟無期傳味全龍擬解約 市議員楊玲宜批高虹安市府惡搞自食惡果

新竹市立棒球場重啟遙遙無期，外傳職棒味全龍來公司擬與市府解約，市議員楊玲宜批是高虹安市府惡搞棒球場自食惡果。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立棒球場重啟時程一變再變，確定來不及排入明年的職棒賽事賽程，高虹安邱臣遠市府多次對外宣稱2025年要重啟棒球場的承諾一再跳票，甚至傳出職棒味全龍來公司擬與市府解約，不再以新竹球場做雙主場，市議員楊玲宜諷這是高虹安3年來惡搞棒球場的自食惡果，如果味全龍來公司想解約，外界一點也不意外，因為沒有職棒公司願意承受4年無法使用球場帶來的虧損，如果龍來公司想解約，恐怕也只是設停損點，高虹安市府應自行承擔後果。

市府表示，棒球場改善工程如期推進，目前仍以重新舉辦職棒比賽為目標，改善工程施工日期約266天，期盼能在明年6月完工驗收。另棒球場地下停車場因考量改善施工期間，地下室仍有臨時支撐，短期內無法開放，若改善項目陸續完成，就會撤離臨時支撐評估開放停車場。且棒球場未來會朝非僅供練習或市級比賽使用，會以重新舉辦職棒賽事或國際賽事為目標，有關未來球場使用，市府尊重球團營運考量，無論如何，會持續推廣棒球運動，並與球團、各級中小學學校體育界保持溝通，確保公共建設符合市民期待與公共利益。

請繼續往下閱讀...

新竹市立棒球場重啟工程一拖再拖，高虹安2022年上任後多次開挖棒球場，還找來美國大聯盟等級的草皮專家看草皮，後續又因統包廠商聲請保全證據進行相關訴訟所拖延，好不容易市府今年4月進行過載覆土移除工程後，要再花1.3億元進行改善工程，但因重啟時程一再拖延，外傳職棒味全龍來公司不堪營運虧損，擬與市府解約，市府則打算委由新竹市體育會棒球委員會承接，做為竹市三級棒球場比賽場地，讓體育界感嘆新竹市立棒球場被惡搞到只能辦市級棒球賽事，實在很可惜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法