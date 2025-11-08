中職》「雙媽會」應援有神助 樂天奪冠至慈護宮還願

「雙媽會」應援有如神助，樂天奪冠後，球團日籍領隊牧野幸輝（左四）至慈護宮還願。（慈護宮提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，奪下隊史第 8 座總冠軍、這也是樂天接手後的首座冠軍，其中「雙媽會」應援有如神助，樂天球團日籍領隊牧野幸輝今在市府人員陪同下，前往桃園慈護宮還願並向媽祖報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑，慈護宮主委簡征潭特別贈致文創品棒球帽及「金運桶」，希望樂天桃猿隊能再創佳績。

牧野幸輝今在民政局副局長藍品畯、體育局長許燕輝等陪同下抵達慈護宮，由簡征潭率員接待，藍品畯提到，台灣大賽第四戰時，桃園慈護宮、中壢仁海宮媽祖共同組隊入場，「雙媽會」為球員加油打氣成為全場焦點，最終樂天桃猿在七戰四勝中奪下年度冠軍。

他說，「雙媽會」應援成為社群平台熱議焦點，許多球迷留言表示「能在球場看到媽祖超感動!」，還有人笑說是「雙媽贏了」、「科學的盡頭是玄學」，球迷間的熱議，也讓宗教與職棒產生微妙化學效應。

牧野幸輝表示，桃園慈護宮一直是北桃園媽祖信仰中心，未來樂天將持續深耕與在地團體的合作，讓更多市民能更深入地方文化，也期許慈護宮乙巳年祈安圓醮圓滿完成。

簡征潭主委說：桃園慈護宮參與「雙媽會」進場應援，是由他提議促成，象徵著地方團結，看到球隊奪冠，廟方、信眾及球迷，所有人都非常感動，未來慈護宮會持續支持宗教與運動的結合，為桃園帶來更多正能量。

