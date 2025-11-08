自由電子報
獲頒文大傑出校友 林郁婷：繼續為台灣和拳擊努力前進

2025/11/08 16:29

奧運金牌得主林郁婷（右一）今日獲頒文化大學傑出校友，感受校友們的熱情。（圖由文大提供）奧運金牌得主林郁婷（右一）今日獲頒文化大學傑出校友，感受校友們的熱情。（圖由文大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣首位奧運拳擊金牌得主林郁婷，今（8）日獲頒2025年中國文化大學傑出校友，她表示，在文大讀書8年（大學4年、研究所4年），全心全力拚金牌，在就讀文大期間，拿到世錦賽、亞運及奧運金牌，成為大滿貫的得主，為國爭光也為校爭光，如今以文大老師的身分回到母校，也會帶著這份勇氣和責任，繼續在國際舞台上為台灣和拳擊運動努力前進。

林郁婷目前是文化大學體育學系副教授級專業技術人員，她說自己還是高中生時，文大給予她出國看世界的機會，「那趟旅程讓我發現世界有多大，也讓我更堅定在拳擊這條路上全力以赴。」正是這段經驗，讓她在世界女子青年錦標賽中奪下台灣首面世青賽金牌，開啟了她日後屢創佳績的體壇之路。

「有這樣的因，就有後來的果。」林郁婷表示，也因為這份與文大的緣分，她決定報考文大，以實際行動回饋母校，她在文大全心全力拚金牌，締造了多項體育里程碑，包含台灣首面世青賽金牌、亞運金牌，以及奧運金牌，成為台灣首位「女子拳擊大滿貫」得主。

林郁婷表示，如今以教師身分回到母校，她深感榮幸，期許自己繼續在國際舞台上為台灣努力，並推動拳擊運動前進，也呼籲社會各界與歷屆校友共同支持文大的體育教育，文大有許多優秀的學生與選手，他們只是缺少一些機會。希望未來能有更多學長姐的支持，讓文大在體育舞台上持續發光發熱。

文大今日舉辦「2025華岡校友返校節」，活動從紀念創辦人張其昀125歲冥誕揭開序幕，超過1000名校友熱情返校，今年以「洄游再會・共聚華岡」為主題，海內外校友共同回味青春記憶，氣氛熱烈溫馨。

此外，文大校長王子奇也頒授傑出校友予遠從美國返台的金鷹國際集團董事長王恆，王恆表示，離母校越遠，越能感受母校的恩情，將積極回母校參與活動，號召更多校友為文大貢獻心力。

文化大學校長王子奇（左）代表頒發傑出校友給奧運金牌得主林郁婷（右）。（圖由文大提供）文化大學校長王子奇（左）代表頒發傑出校友給奧運金牌得主林郁婷（右）。（圖由文大提供）

