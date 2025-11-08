亞職交流賽》日職盜壘王認證 「古林的直球很強！」

東北樂天金鷲小深田大翔。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕30歲的日職樂天金鷲快腿小深田大翔是陣中主戰二壘手，2023年曾奪洋聯盜壘王，去年榮膺洋聯二壘金手套和最佳十人獎，本季出賽124場，299打數敲65安，打擊率2成17，另有1轟14分打點和28次盜壘成功，今天亞洲職棒交流賽對樂天桃猿，小深田大翔擔任1棒指定打擊。

今年球季小深田大翔與日本火腿台灣投手古林睿煬多次交手，7打數敲2安，他表示，古林的直球很強，燃起他的鬥志，揮擊時絕對不能輸給他的直球，在不想輸的情況下好好面對古林，或許是這樣的想法，對戰古林才有好表現。

請繼續往下閱讀...

小深田大翔第4度來台，過去3次分別是高校時期代表兵庫縣來台進行交流賽、2018年冬季聯盟、2019年亞錦賽，他說，亞錦賽不敵台灣隊，當時對於台灣球員強壯的體格留下深刻印象。

2019年日職選秀小深田大翔獲樂天金鷲第1指名，身高僅168公分，身材毫不起眼，依舊在職棒佔有一席之地，他說，「由於我的個子比較小，所以有不服輸的心態，即使個頭比較小，依然能在職棒表現不錯，跟我一樣類型的小朋友，也會想說只要好好努力，一樣可以在職棒生存，有傑出的表現，不要認為個子小就無法成為好手。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法