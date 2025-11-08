自由電子報
體育 網球

桌球》歷經5天18戰體能考驗 馮翊新第7度領到國手當選證書

2025/11/08 16:49

合庫名將馮翊直落三擊退王冠程，連續3年入選國手。（取自WTT官網）合庫名將馮翊直落三擊退王冠程，連續3年入選國手。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕世界排名53的合庫好手馮翊新在歷經5天、18場激戰後，今天在115年度中華桌球排名資格賽男子組第四次賽衝關賽以直落三擊退八馬國際王冠程，連續3年入選國手，也是生涯第7張國手當選證書。

大葉大學體育館對馮翊新來說一直是個心結，3年前他就是在這個場地鎩羽而歸，中斷連續4年當選國手的紀錄，去年排名資格賽重回大葉大學，他也是打到第四次賽才搭上國手列車。今年比賽場地還是在大葉，馮翊新前三次賽也打得掙扎，先後敗給徐絃家、林彥均和曾子彧。

第四次賽，馮翊新捲土重來，連續擊敗梁振威、柯勇全、陳奕騰、楊皓任，最後一輪再以3:0力退去年首度入選國手的王冠程，連續兩年在第四次賽才游上岸。賽後，馮翊新用「身心俱疲」來形容當下的心情，他表示，大葉大學體育館很難打，開了空調後風很大，不開空調又很悶熱、潮濕，加上台灣的比賽用球和國際賽相比偏軟，但他也強調，這不能當成輸球的藉口，自己要去調整。

馮翊新表示，自己前三次賽的心態不好，影響場上的發揮，第四次賽就是全程喊起來，完全投入在比賽，「不管第幾次賽，有選上就好。」

另一場衝關賽，前三次只拿下2勝的一銀好手黎彥君，在第四次賽大爆發，一路擊敗呂亮緯、曾暐勛、曾子彧、李佳陞，最終輪再以3:1擊退一銀隊友楊嘉安，報了第二次賽直落三落敗的一箭之仇，也是他連續第3年闖進國手排名賽。

