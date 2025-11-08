TPBL》高國豪本季新高20分、10助攻 攻城獅打爆國王終止連敗

攻城獅高國豪（右）。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL新竹攻城獅今天靠著高國豪拿本季新高20分、10助攻，加上克雷格首秀狂飆32分，在第四節直接打爆對手，最終以108：89擊敗新北國王，成功終止2連敗，而國王則吞下4連敗。

攻城獅與國王都碰到連敗潮，兩隊今天都要拚止敗，值得一提的是，攻城獅上季碰上有林書豪的國王6次對決一勝難求，但今天不但終止連敗，還拿下轉戰TPBL的對戰首勝，成功一吐怨氣。

請繼續往下閱讀...

攻城獅在週三因夢想家的讀秒致勝罰球抱憾輸球，今天他們前往新莊踢館，首節靠著高國豪、克雷格的雙槍配合，以25：23後來居上。

國王在少了受傷的林書緯，戰力打折，年度最佳洋將沃許本也發揮受限，沒有太多出手機會，因此打得異常辛苦，好在傑登雖然罰球爛，但在油漆區幫忙不少，加上最後的壓哨上籃，雙方在上半場打完以51：51戰成平手。

兩隊在第三節打完還難分上下，雙方僅4分差距，勝負關鍵出現在第四節，國王攻守完全失序，攻城獅則是越打越帶勁，靠著克雷格、德魯、劉丞勳接連得分，單節拉出27：10的攻勢為勝負定調。

攻城獅4人得分達雙位數，克雷格32分、6籃板、5抄截，德魯26分，劉丞勳進帳11分。國王以傑登拿27分最佳，李愷諺出賽42分鐘拿14分，尚迪15分，沃許本11分、7籃板。

攻城獅高國豪（左）。（記者林正堃攝）

攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）

攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）

國王李愷諺上籃得分。（記者林正堃攝）

攻城獅克雷格上籃得分。（記者林正堃攝）

攻城獅德魯灌籃得分。（記者林正堃攝）

國王傑登上籃得分。（記者林正堃攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法