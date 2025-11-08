自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》高國豪本季新高20分、10助攻 攻城獅打爆國王終止連敗

2025/11/08 16:58

攻城獅高國豪（右）。（記者林正堃攝）攻城獅高國豪（右）。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL新竹攻城獅今天靠著高國豪拿本季新高20分、10助攻，加上克雷格首秀狂飆32分，在第四節直接打爆對手，最終以108：89擊敗新北國王，成功終止2連敗，而國王則吞下4連敗。

攻城獅與國王都碰到連敗潮，兩隊今天都要拚止敗，值得一提的是，攻城獅上季碰上有林書豪的國王6次對決一勝難求，但今天不但終止連敗，還拿下轉戰TPBL的對戰首勝，成功一吐怨氣。

攻城獅在週三因夢想家的讀秒致勝罰球抱憾輸球，今天他們前往新莊踢館，首節靠著高國豪、克雷格的雙槍配合，以25：23後來居上。

國王在少了受傷的林書緯，戰力打折，年度最佳洋將沃許本也發揮受限，沒有太多出手機會，因此打得異常辛苦，好在傑登雖然罰球爛，但在油漆區幫忙不少，加上最後的壓哨上籃，雙方在上半場打完以51：51戰成平手。

兩隊在第三節打完還難分上下，雙方僅4分差距，勝負關鍵出現在第四節，國王攻守完全失序，攻城獅則是越打越帶勁，靠著克雷格、德魯、劉丞勳接連得分，單節拉出27：10的攻勢為勝負定調。

攻城獅4人得分達雙位數，克雷格32分、6籃板、5抄截，德魯26分，劉丞勳進帳11分。國王以傑登拿27分最佳，李愷諺出賽42分鐘拿14分，尚迪15分，沃許本11分、7籃板。

攻城獅高國豪（左）。（記者林正堃攝）攻城獅高國豪（左）。（記者林正堃攝）

攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）

攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）

國王李愷諺上籃得分。（記者林正堃攝）國王李愷諺上籃得分。（記者林正堃攝）

攻城獅克雷格上籃得分。（記者林正堃攝）攻城獅克雷格上籃得分。（記者林正堃攝）

攻城獅德魯灌籃得分。（記者林正堃攝）攻城獅德魯灌籃得分。（記者林正堃攝）

國王傑登上籃得分。（記者林正堃攝）國王傑登上籃得分。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中