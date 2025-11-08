自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》從海神轉攻城獅的克雷格首秀繳32分狂數據 高國豪：他還沒到最好

2025/11/08 17:26

攻城獅克雷格上籃得分。（記者林正堃攝）攻城獅克雷格上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕上季在高雄海神的洋將克雷格，本季季前被新竹攻城獅找來救火，他今天初登場就大殺四方，狂飆全場最高的32分，另有6籃板、5抄截、3助攻的全能數據，高國豪說：「他應該還沒到最好，可以再更好，期待他爆發！」

克雷格上賽季效力海神，例行賽繳出場均18.6 分、5.3 籃板、3.4 助攻、1.9 抄截的全能數據，總冠軍賽更有場均21.3 分、5.7 籃板、4.1 助攻、1.7 抄截成績，但雙方在今夏並未續約。

攻城獅會找克雷格也是因為力獅因腳踝扭傷需休養近8週，而他今天首度上陣就展現進攻端的殺傷力，兩節打完就有17分，第四節再有11分進帳，是他們在最後成功拉開國王的關鍵人物之一。

對於今天的首場表現，克雷格說：「我主要是輔佐國豪，讓他可以打得更加輕鬆，我也為他傳出10次助攻很驕傲，這是一場團隊的勝利，而且更重要的是，我在新莊已經3個月沒贏球，因此贏下比賽很開心。」高國豪則說，克雷格的打法很強勢，不只是幫助我，防守也幫助球隊，且打球的熱情讓整個球隊氛圍變更好，「希望他能再爆發，我就能專注其他事了！」

雖然克雷格10月就來到攻城獅，但直到今天才是他的初登場，攻城獅教練威森表示，因為當時他的身體狀態，以及技戰術還不是都最好，「或許也有人說，早點擺他上來，我們的戰績可能會更好，但也可以說是我們讓他有更多時間調整才有這樣的結果，重點也不是只有一場比賽，而是要拉長看整個賽季。」

