NBA》射手「K湯」陷低迷、多項數據創新低 傳獨行俠考慮交易他

K.湯普森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠明星射手「湯神」K.湯普森（Klay Thompson）本季狀況低迷，今天替補出發6投全落空、全場0分，獨行俠最後以104比118敗給灰熊。美國媒體《Clutch Points》記者西格爾（Brett Siegel）撰文推測，K.湯普森有可能會在季中交易大限前被交易。

K.湯普森在2024年夏天離開老東家勇士，並以3年5000萬美元合約、用先簽後換的方式轉戰獨行俠。上季K.湯普森出賽72場，平均每場交出14分、三分球平均命中率為39.1％。

請繼續往下閱讀...

不過，K.湯普森本季出賽9場中，近2場從替補出發。整季投籃平均命中率31.6％、三分球平均命中率僅26.4％，平均每場得分7.6分，多項數據寫下生涯新低。

西格爾撰文指出，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）和球隊高層將在交易截止日前，探索K.湯普森的交易價值，這已經不是什麼秘密。

而根據消息人士提到，多支球隊關注獨行俠中鋒加佛德（Daniel Gafford）的動向，提到上賽季對加佛德有興趣的球隊之一就是湖人隊。

今年2月做出「世紀大交易」的獨行俠，送走東契奇（Luka Doncic）換來長人A.戴維斯（Anthony Davis），開季只打出2勝7敗的表現暫居西部墊底。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法