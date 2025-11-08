自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》射手「K湯」陷低迷、多項數據創新低 傳獨行俠考慮交易他

2025/11/08 19:34

K.湯普森。（資料照，美聯社）K.湯普森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠明星射手「湯神」K.湯普森（Klay Thompson）本季狀況低迷，今天替補出發6投全落空、全場0分，獨行俠最後以104比118敗給灰熊。美國媒體《Clutch Points》記者西格爾（Brett Siegel）撰文推測，K.湯普森有可能會在季中交易大限前被交易。

K.湯普森在2024年夏天離開老東家勇士，並以3年5000萬美元合約、用先簽後換的方式轉戰獨行俠。上季K.湯普森出賽72場，平均每場交出14分、三分球平均命中率為39.1％。

不過，K.湯普森本季出賽9場中，近2場從替補出發。整季投籃平均命中率31.6％、三分球平均命中率僅26.4％，平均每場得分7.6分，多項數據寫下生涯新低。

西格爾撰文指出，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）和球隊高層將在交易截止日前，探索K.湯普森的交易價值，這已經不是什麼秘密。

而根據消息人士提到，多支球隊關注獨行俠中鋒加佛德（Daniel Gafford）的動向，提到上賽季對加佛德有興趣的球隊之一就是湖人隊。

今年2月做出「世紀大交易」的獨行俠，送走東契奇（Luka Doncic）換來長人A.戴維斯（Anthony Davis），開季只打出2勝7敗的表現暫居西部墊底。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中