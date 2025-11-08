自由電子報
TPBL》攻城獅帶著殺手心態贏球了！ 場邊席票價從1500元變成2000元

2025/11/08 17:52

攻城獅在高國豪20分10助攻帶領下大勝國王。（記者林正堃攝）攻城獅在高國豪20分10助攻帶領下大勝國王。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新竹攻城獅本季最大噱頭之一就是贏球門票漲價，輸球就賣得更便宜，而隨著今天以108：89擊敗新北國王後，他們也宣布9日凌晨12點將主場東西側場邊席票價將調整為1張2000元。

攻城獅今天靠著高國豪拿20分、10助攻，加上克雷格32分、6籃板、5抄截、3助攻的全能表現，成功終止近期2連敗，戰績來到2勝2負，教練威森也很滿意球員此仗的表現，他說：「雖上半場有些缺失，但我們開會後在下半場修正，大家都帶著殺手的心態去拚，也看出球員很想贏，ˇ大家除了各司其職也都願意為團隊適時犧牲，我相信我們值得往更好的戰績邁進。」

攻城獅新賽季東、西側場邊席採「浮動票價制」，底價為每張2000元，並隨球隊表現浮動。每贏一場比賽加價500元，每輸一場則減價500元，主客場賽皆列入計算，最低票價下限為每張500元，而球隊在今天賽前戰績為1勝2敗，單張票價為每張1500元，但隨著今天於新莊體育館踢館成功，球團也宣布在主場東西側場邊席票價將於凌晨12點後調整為1張2000元。

