中職》「第一輪喔，浪費錢！」 「500萬男」邱鑫不理酸言酸語

2025/11/08 17:53

樂天桃猿邱鑫。（資料照，記者陳志曲攝）樂天桃猿邱鑫。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕20歲的外野手邱鑫是2023年中職選秀樂天桃猿第一指名好手，他在穀保家商時期打過兩屆U18世界盃，進職棒也打過U23世界盃，前景一片看好，只是效力樂天兩年半邱鑫還沒上過一軍，今年在二軍出賽51場，107打數敲19安，打擊率僅1成78，外帶2轟、3盜和4分打點，表現並不理想。

進職棒打得相當掙扎，邱鑫說，得失心還要再調整，有時候會太在意，畢竟同學都上一軍，自己也想趕快上來，「外界會說一些不好聽的話，例如第一輪就隨便啊、第一輪喔，浪費錢這種話，我也沒有太在意，球是自己在打的，2023、2024年會比較在意，今年告訴自己不用急，做好該做的事就好。」邱鑫簽約金為500萬。

邱鑫強調，自己的主要問題卡在打擊，因為打擊機制沒調整好，也沒照自己的想法走，整體打、跑、守都受到影響，在場上沒有辦法百分之百發揮，一直很在意打擊怎麼樣，這兩年半做很多嘗試，發現不適合他，現在及時發現問題也是好事。

即使才20歲，邱鑫表示，不覺得年輕就是本錢，現在職棒汰換率很快，有些球員20歲就失去職棒舞台，他壓力已經很大了，如果再給自己壓力的話，反而更沒辦法做自己，再不好也就是這樣了，接下來就照自己的想法去做。

