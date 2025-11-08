足球》足協理事長王麟祥正式請辭 人事震盪持續發酵

足協理事長王麟祥正式請辭。（足協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國足球協會理事長王麟祥以「健康考量」於今日正式請辭職務，由於距離足協明年9月改選只剩下不到1年，足協將依章程程序啟動後續交接與補任事宜。

王麟祥在2023年3月接任足協理事長，此次請辭主要出於健康考量，年逾七旬的他表示：「其實在這兩年半的期間，身體狀況已多次示警。在外界看不見的行政流程協調中，我都盡力讓自己站在該站的位置，不希望因為自己的不便，耽誤任何與足球相關的進程。但從剛上任的滿腔熱血和衝勁，漸感焦慮並覺得孤獨，到近期尊嚴盡失，再加上眼疾影響視力、膝蓋手術後需長期復健，經醫師與家人多次討論後，我明白必須正視自己的健康狀況，因此於2025年11月8日的理事會中正式請辭。」

請繼續往下閱讀...

台灣男足10月14日在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰以1：6不敵泰國，提早遭到淘汰，賽後總教練黃哲明請辭，隊長陳柏良也點出協會後勤問題，引發軒然大波。由於訓練與行政管理爭議連環爆，足協副秘書長蔡鴻義主動請辭獲准，王麟祥10月17也表態將於今日理事會 正式提出辭呈以示負責。至於11月3日足協秘書長趙士強「完成階段任務」歸建棒球協會，技術總監陳亮辰也已請辭，協會人事震盪持續發酵

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法