羽球》戴資穎正式宣布退休 BWF祝福盛讚「YINGcredible」

2025/11/08 18:31

戴資穎。（資料照，法新社）戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球女王戴資穎今年左膝、右膝先後進行手術，昨在社群網站宣布退役，許多選手都送上祝福，世界羽聯（BWF）官方也發文與小戴道別，更以「YINGcredible」來盛讚她所帶來難以置信的回憶。

戴資穎技巧高超，在場上頻頻展現神乎其技的假動作和多變打法，網前球路變幻莫測，享有「假動作女王」的美名，獨樹一幟的打法，讓她成為羽壇最具人氣的球星之一。戴資穎自2016年首度登頂女單第一以來，球后週數高達214週，是世界羽聯女單史上最長紀錄。

戴資穎生涯在超級賽、大獎賽和世界巡迴賽累積32冠也是女單史上最多，小戴曾在2018年拿下雅加達亞運女單金牌，以及2021年東京奧運、世界錦標賽銀牌，還有2022世錦賽銅牌，寫下多項台灣女單羽球的新紀錄。

戴資穎昨日正式宣布退休，BWF也特別送上祝福，感謝她為羽壇帶來了「YINGcredible」的回憶。

