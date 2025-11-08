自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球排名資格賽》直落三擊退削球新秀陳佳宜 簡彤娟奪回失去1年的國手頭銜

2025/11/08 18:33

國泰女將簡彤娟連闖6關，再度入選國手。（取自國際桌總官網）國泰女將簡彤娟連闖6關，再度入選國手。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕今年萊茵魯爾世大運獲得女雙銅牌的國泰女將簡彤娟，今天在115年中華桌球排名資格賽女子組第四次賽最後一輪，以直落三打敗新生代削球好手陳佳宜，奪回失去1年的國手頭銜，也是她生涯第5次入選國手。

世界排名71的簡彤娟前三次賽分別敗給現役國手李昱諄、黃愉偼、葉伊恬，第四次賽她調整心態重新出發，連續擊退呂瑀恩、張亦含、巫嘉恩、鄭樸璿、林琬容，衝關賽再以11:7、11:6、11:3收拾國泰學妹陳佳宜，順利搭上國手列車。

簡彤娟表示，今年前三輪充滿熱情，也打得很積極，很想把平常訓練的東西展現出來，結果卻收到反效果，第四次賽她調整心態，讓自己冷靜下來，專注在比賽的戰術上，不去想技術面的細節，反而能沉住氣去面對每一場比賽。

23歲的簡彤娟近兩年先後代表台灣征戰巴黎奧運、萊茵魯爾世大運，她也希望接下來在國手排名賽能取得佳績，力拚明年名古屋亞運國手資格，早日完成「國手大滿貫」。

2018年青年奧運和「沉默刺客」林昀儒攜手摘下混合團體賽銅牌的合庫女將蘇珮綾，也在女子組第四次連續解決黃湘玲、林佳慧、賴郁蓁、林珈芝，最後一戰再以3:2（11:9、11:8、10:12、5:11、11:8）扳倒擁有17年國手資歷的國泰女將陳思羽，也是在缺席1年後重返國手行列，同樣是生涯第5次入選國手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中