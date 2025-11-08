桌球排名資格賽》直落三擊退削球新秀陳佳宜 簡彤娟奪回失去1年的國手頭銜

國泰女將簡彤娟連闖6關，再度入選國手。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕今年萊茵魯爾世大運獲得女雙銅牌的國泰女將簡彤娟，今天在115年中華桌球排名資格賽女子組第四次賽最後一輪，以直落三打敗新生代削球好手陳佳宜，奪回失去1年的國手頭銜，也是她生涯第5次入選國手。

世界排名71的簡彤娟前三次賽分別敗給現役國手李昱諄、黃愉偼、葉伊恬，第四次賽她調整心態重新出發，連續擊退呂瑀恩、張亦含、巫嘉恩、鄭樸璿、林琬容，衝關賽再以11:7、11:6、11:3收拾國泰學妹陳佳宜，順利搭上國手列車。

簡彤娟表示，今年前三輪充滿熱情，也打得很積極，很想把平常訓練的東西展現出來，結果卻收到反效果，第四次賽她調整心態，讓自己冷靜下來，專注在比賽的戰術上，不去想技術面的細節，反而能沉住氣去面對每一場比賽。

23歲的簡彤娟近兩年先後代表台灣征戰巴黎奧運、萊茵魯爾世大運，她也希望接下來在國手排名賽能取得佳績，力拚明年名古屋亞運國手資格，早日完成「國手大滿貫」。

2018年青年奧運和「沉默刺客」林昀儒攜手摘下混合團體賽銅牌的合庫女將蘇珮綾，也在女子組第四次連續解決黃湘玲、林佳慧、賴郁蓁、林珈芝，最後一戰再以3:2（11:9、11:8、10:12、5:11、11:8）扳倒擁有17年國手資歷的國泰女將陳思羽，也是在缺席1年後重返國手行列，同樣是生涯第5次入選國手。

