中職》與樂天球團高層談二軍宿舍風波 蔡其昌：產業發展一定要投資

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職會長蔡其昌今天前往桃園棒球場，就二軍宿舍風波與樂天球團高層溝通，與樂天集團亞太區執行長葛城崇會談20分鐘，蔡其昌表示，已經把相關意見向葛城反應，樂天集團也給出善意的回應，「我能做的就是這樣。」

蔡其昌指出，他在會談中向葛城表達，台灣棒球正在快速起飛，過去台灣對日本職業棒球的經營都投以羨慕的眼光，甚至覺得是學習的目標，這次主要是樂天總公司給台灣樂天的預算與資源都受到一些限制，樂天剛拿到總冠軍，正是樂天總公司加碼投資台灣、給更多資源擴張、發展樂天桃猿這個球隊的最好時機，「一個產業要發展，一定要投資，沒有投資是沒有機會的。」

蔡其昌表示，他希望葛城回總公司後能夠轉達，好好思考如何加碼投資台灣，給選手最好的照顧，葛城當下回應，一定會快速轉達，並與總公司開會討論，有些項目已經規劃好，並準備著手進行，譬如外野看台下方設置全新的訓練區，青埔球場也會整修。

蔡其昌說，球迷都很關心對選手的照顧，特別是吃、住這兩個最基本的，他只是代表球迷來表達意見與不滿意的聲音，「我有強調，最基本的球員照顧，是快速可以做的，執行長說，他們會盡快想辦法改善，算是給了很善意的回應。」

