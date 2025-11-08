自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》與樂天球團高層談二軍宿舍風波 蔡其昌：產業發展一定要投資

2025/11/08 18:39

中職會長蔡其昌（右）、樂天桃猿領隊牧野幸輝（中）。（記者徐正揚攝）中職會長蔡其昌（右）、樂天桃猿領隊牧野幸輝（中）。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職會長蔡其昌今天前往桃園棒球場，就二軍宿舍風波與樂天球團高層溝通，與樂天集團亞太區執行長葛城崇會談20分鐘，蔡其昌表示，已經把相關意見向葛城反應，樂天集團也給出善意的回應，「我能做的就是這樣。」

蔡其昌指出，他在會談中向葛城表達，台灣棒球正在快速起飛，過去台灣對日本職業棒球的經營都投以羨慕的眼光，甚至覺得是學習的目標，這次主要是樂天總公司給台灣樂天的預算與資源都受到一些限制，樂天剛拿到總冠軍，正是樂天總公司加碼投資台灣、給更多資源擴張、發展樂天桃猿這個球隊的最好時機，「一個產業要發展，一定要投資，沒有投資是沒有機會的。」

蔡其昌表示，他希望葛城回總公司後能夠轉達，好好思考如何加碼投資台灣，給選手最好的照顧，葛城當下回應，一定會快速轉達，並與總公司開會討論，有些項目已經規劃好，並準備著手進行，譬如外野看台下方設置全新的訓練區，青埔球場也會整修。

蔡其昌說，球迷都很關心對選手的照顧，特別是吃、住這兩個最基本的，他只是代表球迷來表達意見與不滿意的聲音，「我有強調，最基本的球員照顧，是快速可以做的，執行長說，他們會盡快想辦法改善，算是給了很善意的回應。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中