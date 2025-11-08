PLG》少半獸人沒差！台鋼獵鷹「單洋將」36分之差打爆富邦勇士

翟蒙36分、9籃板和3抄截，帶領台鋼獵鷹客場打爆地主富邦勇士（PLG提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕少半獸人沒差！台鋼獵鷹今天在客場台北和平館靠著唯一洋將翟蒙大殺四方轟36分，以及白薩也有18分挹注，獵鷹最終以112：76打爆地主富邦勇士，讓勇士板凳席陷入低氣壓。

勇士開賽還一度取得領先，不過獵鷹首節最準是白薩，他單節3顆三分球貢獻11分，聯手洋將翟蒙8分，獵鷹首節以30：22領先，翟蒙在第2節又猛砍15分，直接帶領獵鷹吃掉勇士，且勇士在第4節換上板凳球員依然不夠力，最終竟然在主場慘輸36分。

獵鷹原本期待大咖洋將法瑞德（Kenneth Faried），中文譯名為半獸人能予以助拳，結果他打1場就被歐洲勁旅挖角。少了半獸人，獵鷹此仗登錄2洋將，結果多比也無法上場，但有翟蒙就足夠，他20投16中包括3顆三分球，轟36分、9籃板和3抄截，白薩拿18分，谷毛唯嘉12分，板凳出發的張志豪也有11分，种義仁11分，蓋比12分。

勇士方面，洋將哥倫特15分，外籍生莫巴耶14分，就無人得分突破雙位數，不僅進攻失常，此仗被獵鷹砍112分，加上開幕戰也被衛冕軍領航猿轟112分，連兩場防守都像紙糊。

白薩拿18分（PLG提供）

台鋼獵鷹客場打爆富邦勇士，奪本季首勝（PLG提供）

