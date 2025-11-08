MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」

山本由伸。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」

道奇在今年世界大賽打到第7戰才以4勝3敗擊敗藍鳥，拿下3勝並奪下世界大賽MVP的山本由伸是最大功臣，尤其在第6、7戰「中0日」的連續出賽表現，更是讓眾人稱奇。克蕭就非常感謝山本的付出，讓自己得以在生涯最後一季笑擁冠軍盃，還曾說，如果12月出生的第5個孩子是兒子，希望取名「由伸」，不過他透露，這次是女兒啦！

請繼續往下閱讀...

日媒《The Answer》今天報導，在貝茲主持的YT頻道節目《On Base with Mookie Betts》（暫譯：和貝茲聊棒球）中，貝茲再度回顧G6才先發投96球奪勝的山本，隔天G7又後援2.2局的驚人表現，並感嘆地說：「由伸做的事，真是讓人難以置信。」其他隊友當然都佩服不已，同為道奇先發輪值中的史奈爾也說：「能中0日登板就已經夠誇張，而且他投的跟中6日一樣好，真不知是如何辦到的。」

當克蕭說自己該去問問山本的身體狀況時，就聽到史奈爾說：「他說他肌肉痠痛」，也讓克蕭聽完之後笑說：「太好了，至少他還是人類啊！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法