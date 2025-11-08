自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」

2025/11/08 19:57

山本由伸。（資料照，法新社）山本由伸。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」

道奇在今年世界大賽打到第7戰才以4勝3敗擊敗藍鳥，拿下3勝並奪下世界大賽MVP的山本由伸是最大功臣，尤其在第6、7戰「中0日」的連續出賽表現，更是讓眾人稱奇。克蕭就非常感謝山本的付出，讓自己得以在生涯最後一季笑擁冠軍盃，還曾說，如果12月出生的第5個孩子是兒子，希望取名「由伸」，不過他透露，這次是女兒啦！

日媒《The Answer》今天報導，在貝茲主持的YT頻道節目《On Base with Mookie Betts》（暫譯：和貝茲聊棒球）中，貝茲再度回顧G6才先發投96球奪勝的山本，隔天G7又後援2.2局的驚人表現，並感嘆地說：「由伸做的事，真是讓人難以置信。」其他隊友當然都佩服不已，同為道奇先發輪值中的史奈爾也說：「能中0日登板就已經夠誇張，而且他投的跟中6日一樣好，真不知是如何辦到的。」

當克蕭說自己該去問問山本的身體狀況時，就聽到史奈爾說：「他說他肌肉痠痛」，也讓克蕭聽完之後笑說：「太好了，至少他還是人類啊！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中