亞職交流賽》張趙紘單場2支長打進帳3打點 樂天內戰桃猿擊退金鷲

樂天桃猿張趙紘敲出二壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕2025桃園亞洲職棒交流賽今天進行第2戰，由樂天桃猿迎戰樂天金鷲上演「樂天內戰」，吸引9243位球迷進場，桃猿靠張趙紘擊出2支二壘安打，包辦全隊3分打點，幫助桃猿以3：1擊敗金鷲。

張趙紘擔任先發DH打第2棒，前2打席都被金鷲先發投手大內誠彌壓制，5局下面對蕭齊擊出二壘安打送回許賀捷，幫助桃猿以1：1扳平比數，7局下面對藤井聖又擊出二壘安打，為桃猿打下致勝的2分，以4打數2安打3打點獲選單場MVP。

金鷲3位台灣球員都有上場，蕭齊於5局下登板，用23球投1局失1分，最快球速150公里；宋家豪於6局下緊接著上場，只用8球就讓桃猿3上3下，最快球速151公里；陽柏翔連續2場先發守二壘，今天3打數2安打1盜壘，連續2場都有安打演出。

亞洲職棒交流賽明天進行最後1戰，於下午2點由樂天桃猿迎戰KT巫師，兩隊各派曾家輝、金蝀炫擔任先發投手。

樂天桃猿張趙紘（左）敲出超前比分的二壘安打後，退場休息。（記者陳志曲攝）

