經典賽》南韓投手群交流賽共賞17K完封捷克 郭彬飆156公里火球

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊備戰經典賽，今天起連兩天在首爾高尺巨蛋與捷克隊進行交流賽，南韓先發投手郭彬先發2局無失分，南韓隊投手群狂賞17次三振，最後以3比0完封對手。

《韓聯社》報導，郭彬先發2局賞4次三振，後面6名投手合計7局無失分、賞13次三振。南韓隊全場有5支安打，前兩局各拿1分後，第4局至第7局都沒有敲安，直到第8局靠長打再拿1分。

郭彬在2024年以15勝拿到韓職勝投王，今年受到傷勢影響，戰績5勝7敗、防禦率4.20。郭彬今年賽季平均球速為151.4公里，此戰平均有153公里，最快丟到156公里。

對於是否滿意自己的球速，郭彬笑說，「我很滿意...顯然我沒有達到球季中的狀態，但感覺比自己預想的好很多。」此外，這次比賽雙方都用經典賽官方的用球，郭彬坦言，這顆球比韓職用球更滑一點。

2023年的世界棒球經典賽，當年郭彬登板面對捷克，僅投1.1局失2分。郭彬受訪坦言，「我當時的投球水準不如現在。所以我並不在意當時發生的事情。」郭彬認為，「我認為自己的技術更好了，而且對自己的球速更有信心。」

南韓隊下週將飛往日本，與日本隊進行2場交流賽。郭彬表示，「我們的目標是本月4場比賽全贏球，很期待下週對日本隊。」

