自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

經典賽》南韓投手群交流賽共賞17K完封捷克 郭彬飆156公里火球

2025/11/08 20:45

郭彬。（資料照，記者陳逸寬攝）郭彬。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊備戰經典賽，今天起連兩天在首爾高尺巨蛋與捷克隊進行交流賽，南韓先發投手郭彬先發2局無失分，南韓隊投手群狂賞17次三振，最後以3比0完封對手。

《韓聯社》報導，郭彬先發2局賞4次三振，後面6名投手合計7局無失分、賞13次三振。南韓隊全場有5支安打，前兩局各拿1分後，第4局至第7局都沒有敲安，直到第8局靠長打再拿1分。

郭彬在2024年以15勝拿到韓職勝投王，今年受到傷勢影響，戰績5勝7敗、防禦率4.20。郭彬今年賽季平均球速為151.4公里，此戰平均有153公里，最快丟到156公里。

對於是否滿意自己的球速，郭彬笑說，「我很滿意...顯然我沒有達到球季中的狀態，但感覺比自己預想的好很多。」此外，這次比賽雙方都用經典賽官方的用球，郭彬坦言，這顆球比韓職用球更滑一點。

2023年的世界棒球經典賽，當年郭彬登板面對捷克，僅投1.1局失2分。郭彬受訪坦言，「我當時的投球水準不如現在。所以我並不在意當時發生的事情。」郭彬認為，「我認為自己的技術更好了，而且對自己的球速更有信心。」

南韓隊下週將飛往日本，與日本隊進行2場交流賽。郭彬表示，「我們的目標是本月4場比賽全贏球，很期待下週對日本隊。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中