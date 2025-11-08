自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹有奇兵殺出讓高錦瑋大讚 開季4連勝繼續保持不敗

2025/11/08 20:34

莊博元（雲豹提供）莊博元（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL台啤雲豹今進行本季主場開幕戰，團隊共有7人得分上雙，克羅馬與高錦瑋兩人合力貢獻50分，終場以122：102打爆台北戰神對手，奪得開季4連勝，繼續維持不敗之身。

雲豹首節打完雖以29：33落後，但克羅馬一開賽手感救火燙，單節攻下17分，第2節開始小高、米勒、莊博元與林信寬多點開花，一口氣攻下40分逆轉並拉開領先差距，最終以20分之差贏得勝利，克羅馬全場攻下29分、8籃板與6助攻，高錦瑋則是21分、6助攻，莊博元則是首度先發就寫下14分的個人新高紀錄。

莊博元說：「其實我就是一直持續精進自己，不會想說自己沒上場會怎樣，也不會得失心很重，而是每天都把自己準備好，機會來了就好好把握，我今天任務就是在防守上盡量讓洛夫頓不要有太好的出手，進攻時若場上有空檔造會盡量把握。」

高錦瑋也認為，博元本身就是一名很投入訓練的球員，而且在額外的練球時間，更會加強投籃、體能，他真的很要求自己，不需要特別提醒他什麼，在場上時，就是會跟他說一些比賽中的經驗分享而已。

雲豹今天的主場開幕戰，共吸引6023位球迷進場觀戰，球隊也順利奪得4連勝，高錦瑋說：「球隊以近期狀況來說，磨合的非常好，Michael（曹薰襄）加入後，我們也配合的相當不錯，他本來就有很棒的能力，防守上也能給對手很大壓力，我知道今天台新的策略是不讓我出手，所以我會盡量拉開空間，讓Micheal有更多的突破機會，這場勝利是團隊的勝利。」

迪亞洛（Cheick Diallo）此戰出賽20分鐘，攻下17分、抓11籃板，曹薰襄攻下11分、米勒11分14籃板，林信寬則是攻下14分。戰神以洛夫頓的31分最佳，威力斯25分，錢肯尼15分，純本土最佳是雷蒙恩的10分。

高錦瑋（雲豹提供）高錦瑋（雲豹提供）

