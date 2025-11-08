亞職交流賽》樂天金鷲3名台灣選手都出賽 監督三木肇：相信是難忘的回憶

樂天桃猿總教練古久保健二（右二）與東北樂天金鷲監督三木肇（右一）握手致意。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天金鷲以1和1敗結束2025桃園亞洲職棒交流賽，總教練三木肇表示，樂天金鷲與樂天桃猿都背負「樂天精神」，這次交流賽讓選手學到很多，金鷲3名台灣球員都有出賽，相信對他們是難忘的回憶。

三木肇指出，陽柏翔連續2場都其出安打，表現很活躍，回到家鄉能有精彩的表現，相信對提升自信會有很大幫助；蕭齊感覺今天投球稍微有點緊張，失1分有點可惜，但他的條件非常好，球團對他抱著很高期待，希望未來能有很好的表現。

至於只用8球就讓桃猿3上3下的宋家豪，三木肇表示，宋家豪一如以往展現霸氣，在場上與打者對決充滿自信，「可以回到自己的國家出賽，對3名台灣球員來說，相信會是難忘的回憶，會深刻印在他們的心中。」

三木肇認為，台、日、韓的職棒各有特色，桃猿畢竟是中職年度冠軍隊，雖然今天不是派出最佳陣容，仍是很有實力的球隊，在場上的專注力也值得學習，兩隊都背負「樂天精神」，這次交流是難忘的經驗，希望未來有更多交流，若有機會再碰面，會抬頭挺胸對決。

樂天金鷲陽柏翔（右）盜上二壘。（記者陳志曲攝）

樂天金鷲宋家豪。（記者陳志曲攝）

樂天金鷲蕭齊。（記者陳志曲攝）

樂天金鷲陽柏翔敲出安打。（記者陳志曲攝）

