WTT冠軍賽》直落四橫掃德國名將奧恰洛夫 18歲新星松島輝空連兩站闖進4強

日本新星松島輝空在8強賽直落四輕取奧恰洛夫，率先挺進男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲日本新星松島輝空今晚在2025年WTT法蘭克福冠軍賽男單8強賽，以直落四橫掃兩度摘下奧運男單銅牌的德國名將奧恰洛夫，繼上週法國蒙佩利爾冠軍賽之後連兩站挺進4強，至少進帳350分積分，下週世界排名可望首度躋身前10之林。

上個月在亞洲團體錦標賽曾扳倒世界球王王楚欽的松島輝空，10月底在倫敦球星挑戰賽8強賽對決台灣一哥林昀儒，決勝局在7:2大幅領先下被小林打出一波9:1的反擊，最終以2:3遭逆轉。不過，松島很快的重整旗鼓，在蒙佩利爾冠軍賽連續擊敗丹麥林德、德國法蘭吉斯卡、法國高齊，及南韓名將張禹珍，直到決賽才以0:4不敵世界排名第5的瑞典「六角戰士」莫雷加德，締造個人在冠軍賽層級最佳戰績，本週世界排名也從15名上升至生涯最佳的13。

這一站來到法蘭克福，松島輝空的表現更是銳不可當，首輪先以3:0收拾世界排名15的南韓一哥安宰賢，16強再以直落三解決美國青奧銅牌卡納克。松島和世界排名31的奧恰洛夫在2023年兩度交手，松島在里約挑戰賽以3:2險勝，37歲的奧恰洛夫則在安塔利亞挑戰賽以3:2甜蜜復仇。

睽違2年再度對決，松島輝空的進步令人吃驚，他靠著快如閃電的正手搶攻一路壓著奧恰洛夫打，只花了25分鐘就以11:9、11:8、11:7、11:4快意晉級，4強將遭遇法國「眼鏡弟」F.勒布朗和丹麥一哥林德的勝方。

