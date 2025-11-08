自由電子報
體育 網球

三太子盃》大滿貫3冠王羅耶爾寶刀未老 攜手拉蒙斯勇奪男雙金盃

2025/11/08 21:27

三太子盃賽事創辦人廖裕輝頒發雙打冠軍給羅耶爾／拉蒙斯。（海碩整合行銷提供）三太子盃賽事創辦人廖裕輝頒發雙打冠軍給羅耶爾／拉蒙斯。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台灣華國三太子男網挑戰賽雙打決戰，44歲荷蘭老將羅耶爾（Jean-Julien Rojer）無愧為大滿貫3冠王，攜手美國搭檔拉蒙斯（Nathaniel Lammons）連續搶7得手，7：6（7：4）、7：6（8：6）力退日本第4種子上杉海斗／渡邊聖太，連續兩站挑戰賽笑捧冠軍。

羅耶爾曾打下2015年溫布頓錦標賽、2017年美國公開賽、2022年法國公開賽共3座大滿貫男雙冠軍，職業生涯最佳ATP世界男雙排名也達第3，經驗非常豐富，即使如今上了年紀，前3站挑戰賽他與32歲的拉蒙斯照樣贏得深圳、首爾金盃，如今第3種子「荷美聯軍」又在台北三太子盃連戰皆捷，最終射日延續這股8連勝氣勢，也締造二連冠。

「說實話，現在我真的有點疲倦，畢竟我們度過漫長亞洲賽季，慶幸的是能贏得比賽，這感覺總是很棒。」羅耶爾賽後表示，大半輩子都在打網球，加上身體和心理還能負擔，因此暫不考慮退休，「年齡不是問題，無論我現在幾歲，都相信自己能做更好！希望朝著重返世界前30、甚至前10的目標邁進。」

