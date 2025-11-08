自由電子報
體育 棒球 學生棒球

重光盃》台南立人國小重返賽事 若遇颱風「雨備賽程」頗具創意

2025/11/08 21:50

台南立人國小總教練陳冠儒。（陳重光文教基金會提供）台南立人國小總教練陳冠儒。（陳重光文教基金會提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日於剛完成冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，不僅名稱更新，場地也換成人工草皮，讓睽違5年再戰重光盃的台南立人國小感到相當新鮮。至於可能到來的鳳凰颱風，主辦單位也做出很有創意的因應。

青年公園棒球場過往就是符合少棒規格的標準球場，2024年由台北市政府體育局完成人工草鋪設，謝國城棒球文教基金會更投入1500萬元修繕，增添外野觀眾席，期許能成為國內指標型場地。

立人國小今天開幕戰對上強敵高雄壽天國小，從1：7落後一路苦追，可惜終場5：7不敵，總教練陳冠儒笑說小朋友第一天很興奮，還在熟悉場地，已經滿意大家的表現。

其實立人國小歷史悠久，自日治時代以來培育出許多職棒精英，例如早年日職「二郭一莊」的羅德名投莊勝雄、1984年洛杉磯奧運銅牌國手吳復連等。近年因前教練劉冠豪過世，球隊深受打擊，上次征戰重光盃已是2020年。

「這次很高興可以透過選拔賽，再次參加重光盃，希望以八強為目標努力。」陳冠儒透露，因應地方政府政策，球隊中有不少是來自社區棒球，不僅實力不輸給校隊，同時兼顧學業，「先發陣容大概有一半都是社區棒球過來的，而且成績都不錯，尤其數學、國文，銜接國中一定沒問題。」

上述的「社區組」包括立人今天的開路先鋒李耘皝，他在第4局敲出2分打點三壘安打，另選到1次保送，表現精彩，而且他在學校還就讀美術班，能文能武，「沒打過第一棒，這次被教練賦予任務就是要上壘，並且好好觀察對方的投手。」

從社區到校隊，李耘皝認為強度差很多，「無論是練球還是比賽，都需要一點時間適應，不過平常還是正常上課，以讀書為重，所以沒有什麼壓力。」

傍晚的開幕典禮上，主辦單位財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫勉勵小選手，「我常常說，雖然棒球不一定是你未來的職業，但可以成為一輩子的興趣，這次我們安排賽外活動是搭貓纜、逛台北市立動物園，就是希望大家可以玩的開心，以球會友。」

陳炳甫在致詞時還公布重大賽制，若下週四強賽碰上颱風攪局，為保障小朋友安全，將移師大魯閣棒壘球打擊場，透過「九宮格」投球機與「HitTrax」打擊模擬器分勝負，「很感謝贊助單位的支持，讓我們用不同的方式決定冠軍，我相信大家還是希望以實力分出高下。」

另外，大會也感謝元英企業股份有限公司的協助，提供選手大聯盟（MLB）等級的復健醫療與疼痛治療，元英企業總經理廖義璜表示：「推廣棒球，不只是培育選手，更是培養孩子懂得自我保護與珍惜身體的開始。我們希望讓每一次揮棒，都有健康與希望相伴。」

開幕尾聲迎來最高潮，由中華職棒退役球星組成的「山羊兄弟」今天多位代表出席，包括吳俊億、簡富智，日籍投手高野圭佑還跟小朋友玩成一片，負責致詞的「小飛機」陳冠任出場就比出招牌飛翔姿勢，回憶滿點。

陳冠任鼓勵學弟們，不要怕犯錯，跨出去才知道自己有多好，「打棒球會遇到很多挫折，要當一個好隊友，多鼓勵你的同學、你的朋友，讓棒球引導我們成為更好的人。只要到了球場、換上球衣，就是全力以赴，保持笑容，也感謝家長來支持你的小孩子。」他說。

陳炤廷。（陳重光文教基金會提供）陳炤廷。（陳重光文教基金會提供）

李耘皝。（陳重光文教基金會提供）李耘皝。（陳重光文教基金會提供）

周子宸。（陳重光文教基金會提供）周子宸。（陳重光文教基金會提供）

