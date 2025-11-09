自由電子報
世界大賽》「我想投！」山本由伸「中0日」的決心震撼道奇總管

2025/11/09 06:47

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸在世界大賽第7戰「中0日」登板，交出2.2局無失分好投，幫助道奇擊敗藍鳥，道奇逆轉奪冠，成為21世紀首支二連霸球隊。道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）近日受訪讚賞山本由伸當天的驚人表現。

山本由伸在世界大賽第6戰先發，主投6局用93球失1分，幫助道奇逼出生死第7戰。而關鍵的G7，山本由伸後援2.2局無失分，幫助道奇逆轉奪冠。

高梅茲近日接受《紐約郵報》的播客節目訪問，資深記者海曼（Jon Heyman）就問到，「何時知道山本由伸能再投球？你相信嗎？」高梅茲則說，第6戰結束後的深夜，當時翻譯艾爾頓（Will Ireton）傳訊息說，山本由伸當時正在找方法讓他隔天能登板。

高梅茲提到，原本沒有抱任何期待，但隔天山本由伸的傳接球練習狀況很好，他回應說，「身體狀況沒問題，我感覺很好，我想要投。」

「他簡直難以置信，球威和前一天丟93球的狀況沒有差別，他投了2局多，還能丟出97英哩速球和93英哩指叉球，所以非常令人印象深刻。我們不確定能否再看到那樣的表現。」高梅茲說道。

高梅茲指出，光是山本由伸說「我可以投」，就已經獲得隊友們、教練們，以及所有人的尊敬。

