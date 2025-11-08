自由電子報
舉重》國訓中心首辦家庭日 「舉重女神」郭婞淳媽媽、阿姨都來了

2025/11/08 22:49

郭婞淳替母親夾菜。（國訓中心提供）郭婞淳替母親夾菜。（國訓中心提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國家運動訓練中心今舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度充滿笑聲與感動的午後時光，「舉重女神」郭婞淳的媽媽、阿姨也都共襄盛舉。

位於高雄左營的國訓中心，家庭日活動內容豐富多元，包含園區導覽、熱鬧市集、趣味競賽、歌唱比賽及樂團演出，讓平時在高壓備戰狀態中的國家培訓隊選手與教練，得以與家人們歡聚一堂、放鬆身心，更難得地一同走入平時不對外開放的訓練場館，體驗選手的日常。活動除了園區參訪外，國家培訓隊人員的家人們也有機會享用由國訓營養師協同膳食團隊打造的「國訓金牌餐」，感受國家隊平日用餐環境及餐點。

奧運名將郭婞淳的媽媽跟阿姨，也藉由這次家庭日來到國訓，郭婞淳提到，上次媽媽來國訓應該是6、7年前了，「那時候的國訓跟現在差很大，尤其是硬體設施全部都更新又升級，連媽媽今天進來時都嚇了一跳。」郭婞淳強調，舉辦家庭日，能讓選手的家人、朋友都一窺國訓的樣貌，並聯絡選手和家人之間的感情，「畢竟我們平常集訓時都很少回家，讓家人進到國訓裡頭瞭解環境，也可以更安心。」

國訓中心執行長龔榮堂說：「選手的成就背後，離不開家人支持與陪伴。今天活動更是向所有國家培訓隊家人們致敬、感謝的時刻。」希望藉由國訓家庭日，讓大家更了解國訓中心在後勤支援上的努力，以及國家資源如何成為選手堅強後盾。未來也將持續以「國訓不一樣」的精神，打造更有溫度、更有力量的訓練環境。

