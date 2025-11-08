WTT法蘭克福冠軍賽》生涯首度扳倒法國眼鏡弟 丹麥黑馬林德男單4強決戰松島輝空

丹麥一哥林德在男單8強賽爆冷擊退法國名將F.勒布朗，闖進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕丹麥一哥林德今晚在2025年WTT法蘭克福冠軍賽男單8強賽，以4:2扳倒世界排名第7的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，中止對戰6連敗，這也是他繼9月澳門站之後，今年第二度殺進冠軍賽4強，明天將和18歲的日本新星松島輝空爭奪決賽門票。

世界排名21的林德桌球生涯充滿傳奇色彩，他在2021年3月發生重大車禍導致兩根脊柱斷裂，被醫生告知可能無法再次行走，沒想到經過半年的治療和復健，他不但重新站起來還重返桌壇。

請繼續往下閱讀...

去年林德在中國大滿貫賽以3:1爆冷擊敗當時世界排名第一的中國名將王楚欽，一戰成名。今年澳門冠軍賽他更連續擊退斯洛維尼亞名將約基奇、中國新秀陳垣宇，8強再以4:3扳倒當時的世界球王林詩棟，直到4強才栽在巴西名將卡德拉諾拍下。

林德過去和F.勒布朗交手6次還沒贏過，包括今年世界盃、突尼斯挑戰賽決賽都吞下敗仗，但今晚林德有備而來，出手相當果決，開賽後以11:7、12:10、11:6連下3局。名列第4種子的F.勒布朗第4局起展開反擊，先以11:3追回1局，第5局在8:10的絕境下更連續救回4個賽末點，14:12再下一城。

連丟2局的林德，第6局加強正手進攻，以6:0強勢開局，F.勒布朗雖然沒有放棄，一度追到8:7，但關鍵時刻接發球失誤，林德隨後正手搶攻得手，連下3分以11:7贏得生涯對戰首勝。

