東超》領航猿敗給馬尼拉電氣無緣3連勝 卡總怒批對手不合規定取得優勢

2025/11/08 23:25

盧峻翔。（領航猿提供）盧峻翔。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園璞園領航猿今在以76：85敗給馬尼拉電氣，無緣3連勝，吞下本屆東亞超級聯賽首場敗戰，雖然球隊比對手多了12次失誤，但賽後總教練卡米諾斯賽後卻直指馬尼拉電器運用了不合規定的陣容取得了比賽優勢。

領航猿上週在主場擊敗馬尼拉電氣，拉出2連勝，但昨前往菲律賓踢館沒能乘勝追擊，因找不到投籃準星，最多曾落後達20分，儘管第四節重新振作一度追到只差8分，但關鍵時刻卻又陷入得分荒，只能看對手揚長而去。

領航猿以米爾納的19分表現最佳，盧峻翔投進4顆三分球、拿17分，卻也發生6次失誤，阿提諾有15分、11籃板，團隊發生17失誤，比對手多了12次之多，葬送不少分數，種下敗因。

卡米諾斯在賽後受訪時表示：「我們開局打得很不好，在很多一對一都守得不好，但是在第一節的時候，馬尼拉運用了不合規定的陣容取得了比賽優勢，他們同時在場上放上了兩個外籍球員、一個亞洲外援以及一個歸化球員，而根據東超的規則，無論任何時候，都必須至少要有兩個本土球員在場上，因此我們在比賽結束時，也到紀錄台跟臨場的FIBA技術委員正式的投訴這件事情，而在下半場開始，我很開心，我們球隊的心態又回到了比賽，並且我們能夠把分數追回來，同時也保住我們在桃園主場比賽贏下的分數優勢。」

盧峻翔表示：「這是一場強度非常高的比賽，對方給我們很大的壓力，雖然拿下我個人EASL生涯的兩百分，但是很可惜球隊沒有贏球。同時對陣到亞洲外援維赫迪，讓我學到他很多節奏的變化，也讓我習得更多的技能，希望自己能夠再成長，並可以再下一場比賽幫助球隊拿下勝利。」

阿提諾。（領航猿提供）阿提諾。（領航猿提供）

盧峻翔。（領航猿提供）盧峻翔。（領航猿提供）

阿提諾。（領航猿提供）阿提諾。（領航猿提供）

