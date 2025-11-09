自由電子報
WTA年終總決賽　芮芭奇娜擊敗球后莎芭蓮卡奪冠

2025/11/09 04:39

〔中央社〕芮芭奇娜今天在沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）舉行的WTA年終總決賽，以6比3、7比6（7比0）擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，奪得自2022年溫布頓錦標賽以來最重要的冠軍殊榮。

法新社報導，世界排名第6的芮芭奇娜（Elena Rybakina），今天在決賽中再度展現強勢發球，回球也處於最佳狀態，不但成為史上首位奪下WTA年終總決賽單打冠軍的哈薩克球員，也是亞州第一人。

這是白俄羅斯的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）生涯第二次在年終總決賽爭冠失利，她在2022年的冠軍賽也曾敗給賈西亞（Caroline Garcia）。

芮芭奇娜則是在連續第三年晉級年終總決賽後，首次打進冠軍戰並成功封后。現年26歲的她，同時也是2022年溫布頓冠軍。

芮芭奇娜本屆賽事5戰全勝，獲得523.5萬美元獎金。美聯社報導，WTA表示，這是女子運動史上最高單項比賽獎金。亞軍莎芭蓮卡則獲得270萬美元。

本季累計516記愛司的芮芭奇娜，本場比賽對上莎芭蓮卡送出8顆愛司。雙方都展現「重砲網球」風格，首盤前5局你來我往互不相讓，直到第6局芮芭奇娜拿下此盤唯一的破發，最後用44分鐘拿下第一盤。

第二盤芮芭奇娜發球狀態依然無懈可擊，不過莎芭蓮卡在化解了4個破發點後，將比賽逼進搶七。然而，今年搶七戰役紀錄為22勝2負的莎芭蓮卡，這次卻未能拿下任何一分，最終在賽末點反拍回球出界飲恨落敗，結束這場1小時47分的比賽。

芮芭奇娜將以生涯新高的世界排名第5結束本賽季，莎芭蓮卡則仍將連續第二年以世界第一作收。（編譯：徐崇哲）1141109

