自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U16女排亞錦賽不敵韓國錯失冠軍　台灣小將淚灑球場

2025/11/09 04:54

〔中央社〕在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣女排今天在冠軍戰與韓國打滿5局，可惜終場仍以2比3落敗、拿到亞軍，總教練侯雅惠特別安慰球員「真的很棒了」。

由主攻手陳亭伊領軍的U16台灣女排，昨天4強戰通過身材高大的中國隊考驗後，順利晉級冠軍戰，同時確定寫下隊史最佳成績，今天則與擊敗衛冕軍日本的韓國隊正面交鋒，尋求隊史首座冠軍。

首局開打後，台灣隊就與對手形成拉鋸戰，在錯失3個局點情況下，被逼至24比24的「丟士」（Deuce）局面，所幸台灣隊在關鍵時刻穩住陣腳，順利以28比26先馳得點；只是從第2局開始出現不穩狀況，台灣隊接連以21比25、11比25讓出，被韓國率先聽牌。

陷入背水一戰的局面下，台灣隊第4局頂住壓力，尤其主將陳亭伊連續發球直接得分，幫助團隊氣勢大振，一舉逆轉比分，並以25比19扳平戰局。可惜在決勝第5局，台灣隊以落後開局，處於被動追分狀態，就算一度化解1個賽末點、追到僅剩1分差，終場仍以13比15落敗。

總教練侯雅惠接受中央社採訪時指出，對這批球員感到驕傲，畢竟在身材不具備優勢的情況下，能夠與亞洲列強打得有來有往，甚至最後突破隊史最佳摘下亞軍，實屬不易，「第5局就是比看誰更敢打，而我們球員也都盡力了。」

輸球後球員們哭成一片，侯雅惠特別集合喊話「妳們真的很棒了」，並提到這批球員的表現、精神，讓平常沒有看排球的人都開始關心戰況，「我說沒有什麼好哭的，就算差了一點點，但大家都拿出最好表現，也鼓勵她們明年U17世錦賽再討回來。」

年僅15歲的主攻手陳亭伊，在本屆賽會扛起台灣女排得分重任，數度幫助球隊打下勝利。侯雅惠提到，陳亭伊一開始對自己很沒有自信，不過提點她是球隊重心，需要在場上冷靜一點、打出特別跑位，並全然相信陳亭伊能力，才讓她逐漸放開來打。（編輯：徐崇哲）1141109

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中