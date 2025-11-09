U16女排亞錦賽不敵韓國錯失冠軍　台灣小將淚灑球場

〔中央社〕在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣女排今天在冠軍戰與韓國打滿5局，可惜終場仍以2比3落敗、拿到亞軍，總教練侯雅惠特別安慰球員「真的很棒了」。

由主攻手陳亭伊領軍的U16台灣女排，昨天4強戰通過身材高大的中國隊考驗後，順利晉級冠軍戰，同時確定寫下隊史最佳成績，今天則與擊敗衛冕軍日本的韓國隊正面交鋒，尋求隊史首座冠軍。

請繼續往下閱讀...

首局開打後，台灣隊就與對手形成拉鋸戰，在錯失3個局點情況下，被逼至24比24的「丟士」（Deuce）局面，所幸台灣隊在關鍵時刻穩住陣腳，順利以28比26先馳得點；只是從第2局開始出現不穩狀況，台灣隊接連以21比25、11比25讓出，被韓國率先聽牌。

陷入背水一戰的局面下，台灣隊第4局頂住壓力，尤其主將陳亭伊連續發球直接得分，幫助團隊氣勢大振，一舉逆轉比分，並以25比19扳平戰局。可惜在決勝第5局，台灣隊以落後開局，處於被動追分狀態，就算一度化解1個賽末點、追到僅剩1分差，終場仍以13比15落敗。

總教練侯雅惠接受中央社採訪時指出，對這批球員感到驕傲，畢竟在身材不具備優勢的情況下，能夠與亞洲列強打得有來有往，甚至最後突破隊史最佳摘下亞軍，實屬不易，「第5局就是比看誰更敢打，而我們球員也都盡力了。」

輸球後球員們哭成一片，侯雅惠特別集合喊話「妳們真的很棒了」，並提到這批球員的表現、精神，讓平常沒有看排球的人都開始關心戰況，「我說沒有什麼好哭的，就算差了一點點，但大家都拿出最好表現，也鼓勵她們明年U17世錦賽再討回來。」

年僅15歲的主攻手陳亭伊，在本屆賽會扛起台灣女排得分重任，數度幫助球隊打下勝利。侯雅惠提到，陳亭伊一開始對自己很沒有自信，不過提點她是球隊重心，需要在場上冷靜一點、打出特別跑位，並全然相信陳亭伊能力，才讓她逐漸放開來打。（編輯：徐崇哲）1141109

