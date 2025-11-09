網球》喬科維奇雅典奪冠退出年終賽 正好由亞軍穆塞蒂遞補

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）3盤逆轉義大利第2種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti），在雅典男網賽贏得職業生涯第101座冠軍後，隨即因肩傷退出2025年杜林ATP年終總決賽，空缺正好由亞軍穆塞蒂遞補。

「我原本非常期待赴杜林參戰，並盡我所能全力以赴，但遺憾的是，今天雅典決賽之後，由於傷病持續，我不得不退出年終賽。」曾7度年終賽奪冠的喬科維奇，正是「三巨頭」奮戰賽場最後一人，去年也因傷缺席季末封關戰，如今38歲塞爾維亞老將透過社交媒體表示：「對於希望看到我參賽的球迷們深感抱歉，你們的支持對我意義重大。祝福所有參賽者都能取得佳績，我迫不及待盡快重返賽場與大家重聚！」

請繼續往下閱讀...

23歲的穆塞蒂，原本得擊敗喬科維奇才能超越加拿大競爭者阿里辛（Felix Auger-Aliassime），頭一回搶搭年終賽8強末班車，如今天助自助補進，加上同胞衛冕者辛納（Jannik Sinner），形成史上首見2位義國男單共同角逐。年終賽分2組單循環，穆塞蒂與西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、美國一哥弗里茲（Taylor Fritz）、澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur）在康諾斯組。

至於伯格組則有辛納、曾2度年終賽奪冠的德國悍將兹维列夫（Alexander Zverev）、美國左手重砲謝爾頓（Ben Shelton）、阿里辛。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法