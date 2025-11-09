自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》喬科維奇雅典奪冠退出年終賽 正好由亞軍穆塞蒂遞補

2025/11/09 06:48

喬科維奇。（歐新社）喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）3盤逆轉義大利第2種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti），在雅典男網賽贏得職業生涯第101座冠軍後，隨即因肩傷退出2025年杜林ATP年終總決賽，空缺正好由亞軍穆塞蒂遞補。

「我原本非常期待赴杜林參戰，並盡我所能全力以赴，但遺憾的是，今天雅典決賽之後，由於傷病持續，我不得不退出年終賽。」曾7度年終賽奪冠的喬科維奇，正是「三巨頭」奮戰賽場最後一人，去年也因傷缺席季末封關戰，如今38歲塞爾維亞老將透過社交媒體表示：「對於希望看到我參賽的球迷們深感抱歉，你們的支持對我意義重大。祝福所有參賽者都能取得佳績，我迫不及待盡快重返賽場與大家重聚！」

23歲的穆塞蒂，原本得擊敗喬科維奇才能超越加拿大競爭者阿里辛（Felix Auger-Aliassime），頭一回搶搭年終賽8強末班車，如今天助自助補進，加上同胞衛冕者辛納（Jannik Sinner），形成史上首見2位義國男單共同角逐。年終賽分2組單循環，穆塞蒂與西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、美國一哥弗里茲（Taylor Fritz）、澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur）在康諾斯組。

至於伯格組則有辛納、曾2度年終賽奪冠的德國悍將兹维列夫（Alexander Zverev）、美國左手重砲謝爾頓（Ben Shelton）、阿里辛。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中