體育 即時新聞

網球》蕾巴金娜扳倒球后年終賽首奪冠 獨享1.6億破紀錄獎金

2025/11/09 06:49

蕾巴金娜。（法新社）蕾巴金娜。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蕾巴金娜（Elena Rybakina）延續火熱手感，6：3、7：6（7：0）扳倒白俄羅斯現任世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），不但首度贏得利雅德WTA年終總決賽冠軍，更獨享破紀錄的523.5萬美元（約1.64億台幣）獎金。

「我當時努力保持專注，即使在搶7時，直到聽到主審『局、盤、賽』的喊話，我才意識到比賽結束了。」蕾巴金娜吊車尾躋身年終賽8強，卻揮別肩傷陰霾大爆冷門5連勝封后，臨場保持冷靜且全心投入成為不敗關鍵，決賽她強轟13記愛司，次盤搶7時直接橫掃7分關門，也把職業生涯對戰強敵莎芭蓮卡改寫為6勝8負，「因為之前有過搶7領先卻最終輸掉的經歷。所以說實話，我當時真的非常專注。」

26歲的蕾巴金娜，曾在2022年打下溫布頓錦標賽冠軍，如今更成為史上第一位代表哈薩克贏得年終賽金盃的女將，獎金甚至超越莎芭蓮卡9月美國公開賽獲得的500萬美元（約1.56億台幣），足讓她為本賽季畫下完美句點；至於莎巴蓮卡功虧一簣，自2022年第2度屈居年終賽亞軍。

蕾巴金娜。（法新社）蕾巴金娜。（法新社）

