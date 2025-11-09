網球》喬科維奇大逆轉贏得101冠！超越費爸成硬地之王

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）戲劇性後來居上，4：6、6：3、7：5大逆轉義大利第2種子穆塞蒂（ Lorenzo Musetti），38歲塞爾維亞頭號種子在雅典男網賽稱王，笑擁職業生涯第101座冠軍。

「真是場精彩絕倫的比賽。 3小時的艱苦對抗……對於雙方體能來說都非常煎熬。」這項ATP250等級室內硬地職業賽，本週於希臘首都落幕，舉家從貝爾格勒搬到雅典生活的喬科維奇，連闖4關打下「新主場」金盃，也把對戰年輕15歲的穆塞蒂，改寫為更懸殊的9勝1負，賽後傳奇老將精疲力竭喘著氣說：「這場決戰勝負難料，誰都有可能贏，祝賀穆塞蒂發揮出色，我也為自己贏球感到非常自豪。」

請繼續往下閱讀...

身為「三巨頭」中奮戰沙場最後一人，38歲的喬科維奇寶刀未老，在硬地賽場贏得創紀錄的第72座冠軍，已經超越退休的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer），榮膺公開年代「硬地之王」。反觀苦吞交手6連敗的穆塞蒂，仍展現風度盛讚老前輩：「你用實際行動證明，即使到了這把年紀仍能擊敗我們，每次和你隔網對決，我都感覺像在上課，謝謝你。」

喬科維奇。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法