中職》「台灣主砲」林安可投手過往引日媒觀注！自曝日職最景仰球星

林安可。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅重砲林安可日前申請行使旅外自由球員權利，有望挑戰日本職棒。日媒《Full-Count》也以「台灣主砲」為題盛讚並專訪林安可，回顧他從踏進中職前，到如今有望前進日職的心路歷程。

日媒指出，明年經典賽日本首戰將迎戰曾在12強奪冠的台灣隊，陣中最受矚目的新星之一就是林安可。儘管正式代表名單預定12月才公布，但但林安可早已是媒體與球迷關注的焦點，曾效力西武獅、現台鋼雄鷹吳念庭也給予林安可高度評價：「安可力量很出色，選球也很棒，絕對能站穩國外職棒。」

請繼續往下閱讀...

如今已成台灣最具代表性強打者之一，但另日媒意外的，是林安可的棒球起點，其實是投手。2018年林安可曾參加樂天金鷲秋季訓練營，也接受日職球團的入團測試，雖然最後未獲合約，但也讓林安可更加堅定挑戰日職的夢想。

林安可向日媒透露，當時是經紀公司的人主動詢問他，要不要去日本參加測試，「因為我那時是投手，一直很崇拜曾在中日龍效力的陳偉殷學長。不只是球技，他克服傷勢、在日本堅持打球的精神讓我深受感動。看到許多台灣前輩在日本發光發熱，我也希望有朝一日到日本打球。」

2019年林安可獲得統一獅第1指名，「我原本是以投手身分被選進去的，但我認為自己不是所謂的二刀流，只是剛好能投能打，想著既然能同時做，那就試試看。雖然最後沒能以投手身分闖出一片天，但如今能以打者身分站在球場上，我很感激。」

林安可進職棒後，在教練建議下專注打擊，2020年橫掃新人王、全壘打王與打點王。去年身披台灣戰袍征戰12強，明年也幾乎確定會入選WBC代表隊。如果能順利加盟日職，勢必再度掀起話題。

此外，林安可私底下也熱愛日本文化，「我很常去大阪環球影城，今年打算再去一次，下次還想去迪士尼。」林安可說，日本走到哪都非常整潔，食物又美味，特別喜歡拉麵和燒肉。同時他也對日本的超商文化備感興趣，「像泡麵會標示『水加到這條線』，這種細節就充滿日本特色，連這麼小的地方都很講究。」談到崇拜的日職球星，林安可透露是軟銀外野手柳田悠岐，「他打擊真的太厲害，令人敬佩。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法