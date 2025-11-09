MLB》山本由伸是MVP！兩千安名將原本不看好道奇奪冠：被運氣眷顧

山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年奪下二連霸，日本王牌山本由伸在世界大賽豪奪3勝，包括G7「中0日」後援2.2局無失分，奪下系列賽MVP。生涯2038安的日本名將新井宏昌表示，山本由伸無疑是道奇今年的MVP。

新井宏昌指出，今年山本由伸除了在季後賽表現傑出以外，更關鍵的是他在例行賽都健康地待在先發輪值當中，「若以整季及季後賽的貢獻度來看，要選出球隊的MVP，我會毫不猶豫地給山本。」新井宏昌強調，這絕非出於對日本球員的偏愛。

請繼續往下閱讀...

本季外界看好海盜王牌史基斯（Paul Skenes）拿下國聯塞揚獎，不過新井宏昌認為，山本由伸帶給球隊不只限於實質上，也有無形的正面影響，「他的數據看似不算最華麗，但有幾場是被牛棚搞砸，理論上應該拿更多勝。而像9月6日對金鶯那場，如果真的達成無安打，外界印象恐怕就完全不同了。」

山本進入季後賽後宰制全場，合計6場拿下5勝1敗，防禦率1.45。新井宏昌直言：「說實話，我原本認為今年道奇很難拿冠軍，從例行賽後段，他們的牛棚狀況就很不穩。但世界大賽G7，9局上1出局後羅哈斯（Miguel Rojas）竟敲出追平轟，那真的是誰也沒預料到。要成為世界冠軍，除了實力也得靠運氣，而今年道奇確實被運氣眷顧。」

新井宏昌進一步指出，道奇能扭轉氣勢獲得好運的關鍵，就是山本由伸超乎常理的表現，「最不可思議的是，他在G7連續上陣，但球速與球質幾乎和先發時一樣。以常識來看根本不可能。像中3日的大谷翔平，因為二刀流負擔明顯體力受影響，球就有點亂飄。相比之下，山本的投球真的令人震驚。」

新井宏昌最後表示，經過今年的表現，山本由伸已經不再只是那個「新來的日本投手」，而是被獲得大聯盟頂尖球星之一的認可，「他的名字會更有份量，未來MVP或塞揚票選時，也會成為投票者中第一個浮現的球員。明年開始，人們看待山本的眼光將會改變，而今年也可能成為改寫他整個棒球生涯的轉捩點。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法