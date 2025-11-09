MLB》大谷翔平還想與他再戰10年！羅哈斯談續留道奇：不是錢的問題

大谷翔平與羅哈斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽G7靠著36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）9局上驚天追平轟，最終將戰線逼進延長賽，最終打敗藍鳥勇奪二連霸。近日談到延續職業生涯，羅哈斯也公開表達希望續留道奇的心聲。

曾在國聯冠軍賽G4賽後香檳浴透露明年結束將退休的羅哈斯，近日接受《Dodgers Nation》記者麥凱恩（Doug Mckain）訪問，被問及如果明年要繼續職棒生涯，是否還是在道奇，羅哈斯點頭表示：「我也想回到道奇，再次為這支球隊效力。」

請繼續往下閱讀...

羅哈斯表示：「我認為我們值得再給自己一次機會，去達成三連霸，這也是我一直以來的動力，這不是關於賺更多錢，也不是為了簽下好的合約，而是希望這個核心陣容能再維持一年，有機會去追求三連霸。」

羅哈斯強調，去年道奇成功續留兩位赫南德茲（Kiké Hernández、Teoscar Hernández），為連霸目標奮戰一整年的感覺很棒，「我相信我們應該再有一次機會，至少讓這個核心班底，這些在這裡多年的隊友們，再一起挑戰一次。」

羅哈斯也不忘再次透露，大谷翔平曾對他說過：「Miggy，你明年不能退休喔，還要再陪我打10年呢！」羅哈斯曾在節目中表示，世界大賽G7的9局上，在他開轟後大谷打出飛球出局，回到休息室親自向他說，「跟我一起再打10年！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法