羽球》「曾盼她重返球場」戴資穎退役成現實 克媽懷念羽壇最優雅身影

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球天后戴資穎日前宣布退役，英國知名主播「克媽」克拉克（Gill Clark）再度撰文，感謝戴資穎為羽球付出的一切。

克拉克在今年9月時就曾撰文向小戴致敬，然而隨著戴資穎正式高掛球拍，也讓克拉克不禁再度發文感嘆：「每一位運動員的人生，終究都會迎來那個時刻，那副曾經被磨練得完美無瑕的身體，開始背叛自己；那股曾經永無止境的求勝渴望逐漸消退。」

「就像許多人一樣，一年前戴資穎接受膝蓋手術時，我就隱約明白，也許我們再也無法在賽場上見到她優雅的身影。儘管希望渺茫，但我仍懷抱著一絲希望，期盼她能重返賽場。然而隨著她宣布退休，那僅存的微弱希望也消逝了。『小戴時代』終結的現實感，終於深深襲上心頭。」

克拉克表示：「我已在先前的貼文中向她致敬，稱她為我所見過最偉大的女單球員，她的精準擊球、充滿藝術感的假動作、身姿宛如舞者般輕盈。而她的運動家精神，同樣值得歌頌，你可以在保持運動倫理與品格同時，依舊成為佼佼者、成為真正的冠軍，戴資穎就是最佳證明，她總是展現勝不驕、敗不餒的態度。」

克拉克給予小戴最真摯的祝福，「我與世界各地成千上萬的球迷一樣，將永遠懷念她為羽球帶來的那份優雅、藝術性、謙遜與純粹。祝福妳在下一個人生篇章中一切順心、幸福滿溢。戴資穎博士，退休快樂。」

