MLB》藍鳥力拚續留砲轟大谷的小畢歇特！外媒曝與洋基看上村上宗隆

小畢歇特、村上宗隆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今年在世界大賽血戰7場不敵道奇，進入休賽季後也面臨主力球員成為自由身的課題。加拿大媒體《Sportsnet》記者史密斯（Ben Nicholson-Smith）透露，藍鳥除了盡全力留人外，也相當積極關注自由市場。

史密斯在報導中提到，即便畢伯（Shane Bieber）執行球員選項留隊，但考量薛哲（Max Scherzer）、巴西特（Chris Bassitt）與多明格茲（Seranthony Dominguez）都成自由身恐怕離隊，藍鳥仍需要補強投手，因此將在自由市場上觀察席斯（Dylan Cease）與蘇亞雷斯（Ranger Suarez）等人。

野手方面，藍鳥總管艾特金斯（Ross Atkins）表明，會盡力留下在世界大賽砲轟大谷翔平的小畢歇特（Bo Bichette）；當被問及是否會再補強一位指定打擊，艾特金斯再度強調，一切都在考慮範圍，不會排除任何可能性。

史密斯透露，有些高層認為，藍鳥與洋基都正在關注日本重砲村上宗隆。而藍鳥很可能已經收集數十名球員的相關資訊，目前尚未公開，不過艾特金斯表示，接下來幾週，球隊將會有更清楚的方向。

