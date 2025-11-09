自由電子報
U16女排亞錦賽》台灣隊奪亞軍創最佳 闖進U17世界錦標賽

2025/11/09 10:04

台灣女排獲得U16亞洲女子排球錦標賽亞軍。（AVC 亞洲排球聯合會提供）台灣女排獲得U16亞洲女子排球錦標賽亞軍。（AVC 亞洲排球聯合會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽11月8日落幕，賽前僅集訓15天的台灣女排締造驚奇，一路闖進冠軍戰，雖最終2：3（28：26、21：25、11：25、25：19、13：15）不敵南韓，但亞軍已經超越上屆季軍，寫下2度參賽最佳成績，更搶下明年U17世界女子排球錦標賽資格。

這批台灣女排組成多以雙十國中、大觀國中以及明湖國中球員為主體，比起2年前拿到季軍的陣容，教練侯雅惠透露，今年選手比之前矮太多，加上先前賽事受到以伊衝突從暑假延後至11月，球員們都已經開學，這次出發前集訓時間非常短，防守雛形還不夠完整，最初參賽目標只希望可以闖進4強拿到明年U17世錦賽門票。

小組首戰因印度人數不足，台灣女排不戰而勝，交手人高馬大的澳洲時，台灣女排順利過關，再打敗實力不錯的泰國，讓女將們增添不少自信。侯雅惠指出，首場比賽小朋友們都還很緊繃，告訴她們要在短時間盡快適應，打敗泰國後團隊氣氛完全不同，愈到後面漸入佳境。小組賽過關後，複賽台灣女排擊退菲律賓提前鎖定4強，U17世錦賽資格到手達成初步目標，雖然後續跟日本打滿5局敗陣，但4強戰以快制高，成功打敗中國搶下冠軍戰門票。

面對長期有培訓計畫的韓國，台灣女排率先搶下首局，南韓第2局追平，而台灣女排第3局攻防當機，讓南韓率先聽牌；關鍵第4局台灣女排一度9：13落後，主攻手陳亭伊連發4顆Ace，不只打出一波5：0攻勢反超，還打醒全隊士氣，把戰線延長至第5局。雖然結局不如人願，台灣女排第5局2分差飲恨，但亞軍已經刷新台灣女排上屆季軍紀錄。

回顧冠軍戰，侯雅惠認為，這場比賽肯定會深烙在女孩們的心中，第3局輸掉後她跟球員們說：「你們就差那一步，要這樣放棄嗎？不想讓台灣被大家看見嗎？」球員們紛紛表示想要繼續拚戰，便把第3局失利拋在腦後；在冠軍戰攻下全隊最高28分，還連4球發球得分的陳亭伊也說：「不想讓比賽就這樣結束，老天有保佑，大家在後面打起來更拚。」

即便落敗後球員們還是難掩落寞淚灑賽場，但侯雅惠稱讚：「球員真的很棒，我們展現韌性，最開心是從一開始緊繃，逐漸會自己思考突破的方法，是這趟比賽最大收穫。」收起眼淚的陳亭伊稱，第2名也很不錯，這只是個開始，未來還有更多比賽，這次就當經驗，過程中打敗中國那刻特別爽，中國扣掉自由球員，全隊沒人比台灣女排矮，對上這麼高的對手都能贏，相信對未來會有幫助。

台灣女排U16亞洲女子排球錦標賽獲得亞軍。（AVC 亞洲排球聯合會提供）台灣女排U16亞洲女子排球錦標賽獲得亞軍。（AVC 亞洲排球聯合會提供）

台灣女排獲得U16亞洲女子排球錦標賽亞軍。（AVC 亞洲排球聯合會提供）台灣女排獲得U16亞洲女子排球錦標賽亞軍。（AVC 亞洲排球聯合會提供）

