南韓大師賽》邱品蒨直落二拍下越南女將 生涯首冠入袋

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女將邱品蒨今天在超級300系列南韓羽球大師賽女單決賽，以21：16、21：15擊敗越南阮垂玲，收下生涯首冠，同時她也成為2024年戴資穎後，首位在300等級以上賽事封后的台灣女將。

世界排名20的邱品蒨這次南韓名人賽榮膺頭號種子，她接連擊敗馬來西亞選手吳堇溦、17歲泰國小將塞亨（Tonrug Saeheng）、日本好手高橋明日香挺進4強，昨天則是拍下印尼19歲女將普拉蒂維（Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi），生涯首度挺進300等級女單決賽。

邱品蒨今天迎戰世界排名24的越南女將阮垂玲，這是兩人第2度交手，雙方前次對決已經是2019年，當時由阮垂玲拿下勝利。

邱品蒨今天在開局一度取得3：1領先，但阮垂玲也很快迎頭趕上，雙方你來我往，邱品蒨率先拿下第11分。技術暫停後，阮垂玲主動失誤增加，戰成14：13後，邱品蒨連拿4分擴大領先，並以21：16先馳得點。

第2局，邱品蒨展現防守實力，連得5分取得領先，技術暫停後，她運用手法變化調動阮垂玲，加上對方失誤增加，邱品蒨擴大領先，最終以21：15收下勝利。

