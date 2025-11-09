世界大賽》遭批「更強的球隊沒有贏」！道奇明星重砲回應了：真有趣

馬恩西。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G7逆轉擊敗藍鳥奪冠，賽後前藍鳥捕手、現為球評的喬瑟夫（Caleb Joseph）直言，更好的球隊沒能贏得世界大賽。對此道奇明星重砲馬恩西（Max Muncy）近日在節目上，也做出回應。

喬瑟夫在G7賽後轉播中說，「這可能聽起來像酸葡萄，我其實也不在乎，但我認為更好的球隊沒有贏得這個系列賽。我認為藍鳥是更強的球隊，我覺得他們以某種很具感染力的方式打球，吸引球迷的注意。看到更強的球隊沒有贏，真是令人心痛，沒要貶低道奇，但藍鳥做對許多事情，他們真的做得很棒。」

日前道奇工具人K.赫南德茲（Kiké Hernández）就在Instagram發文開酸喬瑟夫、並秀出世界大賽冠軍獎盃，「我很開心更強的球隊沒有贏。」

於G7的8局上敲出陽春砲將比分拉近的馬恩西，近期在Podcast節目《Foul Territory》上再度被問及此事時回應：「真有趣，那這樣連續2年都不是最強的球隊奪冠。就像Kiké說的，我很高興更強的球隊沒有贏。」

馬恩西接著強調，他認為在7戰4勝制的系列賽裡，最能突顯出一支球隊的真正實力，3戰2勝或5戰3勝的系列賽，球隊可能靠著一股氣勢拿下，但能贏下7戰4勝制系列賽的球隊，足以證明他們的與眾不同，「例行賽或許會遇到連續幾個禮拜的低潮，但7戰4勝的系列賽足以奠定一切。」

