體育 籃球 NBA

NBA》湖人遭老鷹痛宰終止5連勝 東契奇22分寫本季新低

2025/11/09 11:26

湖人遭老鷹痛宰終止5連勝。（路透）湖人遭老鷹痛宰終止5連勝。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕老鷹今在主場迎戰湖人，團隊7人得分超過雙位數，以122：102終結紫金大軍近期5連勝。

老鷹今開賽就靠古爾（Mouhamed Gueye）、克雷奇（Vít Krejčí）在外線開火，首節拉出37：29攻勢，次節持續多點開花，打完上半場握有68：54優勢，前兩節團隊命中率54.2%，外線命中率也有44.4%，東契奇獨得全場最高22分，但隻手難遮天。

湖人易籃後攻守兩端仍沒有起色，被老鷹拉出30：18的一波流，末節更一度落後多達30分，終場以20分差結束連勝之旅。

老鷹雖包括一哥T.楊恩（Trae Young）在內有不少主力缺陣，今先發5人得分都有雙位數，古爾攻下全隊最高21分，里薩謝（Zaccharie Risacher）19分進帳，紐維爾（Asa Newell）和克雷奇替補上陣都有17分進帳。

湖人第四節就把先發都換下，東契奇22分寫下本季新低，且都集中在上半場，柯奈特（Dalton Knecht）替補拿下14分，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）12分、18籃板，布朗尼（Bronny James）上場18分鐘拿9分。

