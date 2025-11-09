自由電子報
NBA》福克斯一回歸就砍24分！斑馬18分、18籃板助馬刺收2連勝

2025/11/09 11:36

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天迎回明星後衛福克斯（De'Aaron Fox），他展現絕佳狀態，砍下全隊最高24分，加上隊友溫班亞瑪（Victor Wembanyama）貢獻18分、18籃板，率隊以126：119擊敗鵜鶘，收下2連勝。

福克斯上季加盟馬刺和溫班亞瑪聯手，但斑馬因血栓球季報銷，兩人僅在上季5場比賽中合體上場120分鐘，福克斯則因腿傷休養至今，今天迎來本季首秀。

福克斯今天上半場包辦15分全隊最高，而巴恩斯（Harrison Barnes）攻下11分次之，幫助黑衫軍取得66：58領先。易籃後，溫班亞瑪先飆進三分球，助隊持續保有優勢，但鵜鶘也很快回擊，雙方回到個位數差距。

鵜鶘在末節靠著瓊斯（Herbert Jones）的三分球，一口氣追到3分差，但福克斯關鍵時刻跳出飆進三分球，錢帕尼（Julian Champagnie）接力開火，助隊穩住局勢，收下2連勝。

馬刺今天8人得分上雙，福克斯貢獻24分、3助攻，溫班亞瑪18分、18籃板、3阻攻；鵜鶘方面，墨菲（Trey Murphy III）狂飆41分，但仍無力帶隊贏球。

