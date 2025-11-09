自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》小丑殺瘋了！約基奇超狂「32-14-14」大三元 破張伯倫鬼神紀錄

2025/11/09 12:57

約基奇。（路透）約基奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在客場迎戰溜馬，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）再度上演大三元日常，更打破超狂紀錄，幫助金塊以117：100輕取溜馬，奪下5連勝。金塊目前7勝2敗，加上今天湖人輸球後，爬上西部第3。

金塊此役穆雷（Jamal Murray）、戈登（Aaron Gordon）都休兵，約基奇一夫當關上陣32分鐘，14投10中繳出32分，外加14籃板與14助攻的鬼神大三元成績單，另有1次抄截，雖然也發生多達8次失誤仍瑕不掩瑜。約基奇也打破名人堂傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，成為史上單場命中率超過70%，且拿下30分大三元次數最多的球員。

約基奇今天拿下本季第6次大三元，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）扮演板凳暴徒攻下17分，華森（Peyton Watson）貢獻16分7籃板，斯特勞瑟（Julian Strawther）替補挹注12分6籃板，強森（Cameron Johnson）12分。

溜馬苦吞3連敗，本季1勝8敗位居東部第14。內史密斯（Aaron Nesmith）砍下全隊25分外帶4抄截，內姆哈德（Andrew Nembhard）22分6助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）14分6籃板5助攻。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中