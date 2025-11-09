NBA》小丑殺瘋了！約基奇超狂「32-14-14」大三元 破張伯倫鬼神紀錄

約基奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在客場迎戰溜馬，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）再度上演大三元日常，更打破超狂紀錄，幫助金塊以117：100輕取溜馬，奪下5連勝。金塊目前7勝2敗，加上今天湖人輸球後，爬上西部第3。

金塊此役穆雷（Jamal Murray）、戈登（Aaron Gordon）都休兵，約基奇一夫當關上陣32分鐘，14投10中繳出32分，外加14籃板與14助攻的鬼神大三元成績單，另有1次抄截，雖然也發生多達8次失誤仍瑕不掩瑜。約基奇也打破名人堂傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，成為史上單場命中率超過70%，且拿下30分大三元次數最多的球員。

約基奇今天拿下本季第6次大三元，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）扮演板凳暴徒攻下17分，華森（Peyton Watson）貢獻16分7籃板，斯特勞瑟（Julian Strawther）替補挹注12分6籃板，強森（Cameron Johnson）12分。

溜馬苦吞3連敗，本季1勝8敗位居東部第14。內史密斯（Aaron Nesmith）砍下全隊25分外帶4抄截，內姆哈德（Andrew Nembhard）22分6助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）14分6籃板5助攻。

